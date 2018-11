Grupo aprista respalda inocencia de Alan García tras dictarse impedimento de salida

Este sábado, un grupo de manifestantes, salió a las calles a mostrar su apoyo al lider aprista, Alan García Pérez, luego de que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción, dictara impedimento de salida del país en contra del expresidente a raíz de las investigaciones en curso del Ministerio Público.

Horas más tarde de que se aceptara el pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien justificó su acusación tras la revelación del pago de Odebrecht, a través de la Caja 2, a García Pérez mediante una conferencia en Sao Paulo en el 2012. Según el magistrado, el intermediario del pago fue el estudio de propiedad de José Américo Spinola, un grupo del APRA se manifestó en una conocida avenida con un cartel en donde se observa la frase: "¡No a la persecución de inocentes!"

Demás simpatizantes del partido de la estrella también mostraron su apoyo al exmandatario mediante sus cuentas de Twitter con el hashtag #NoAlaPersecucionDeInocentes. "La prensa vendida es la artillería de los poderosos para bombardear día y noche a los ciudadanos con falsedades sobre sus odiados enemigos". Libertad no es igual que libertinaje, prensa libre no es igual que prensa mermelera." "El gobierno y las ONG han armado un tinglado de falsedades para acusar a Alan García. No nos venderán.", son algunas de las publicaciones.

La medida dictada sobre el líder del APRA, quien se ausentó de la audiencia, señala que este no podrá salir del territorio peruano durante el plazo de 18 meses, plazo en que la Fiscalía llevará la indagación por los presuntos sobornos que realizó Odebrecht por la adjudicación de la obra Línea 1 del Metro de Lima.

