“Ahora estoy jubilado, pero sigo activo... miro al futuro”

Usted es reconocido por su lucha pacífica a favor de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es su mirada frente al contexto actual?

Por más de 20 años trabajé como un simple electricista, durante diez años construí el movimiento Solidaridad, para cambiar el sistema político, y por cinco años fui presidente de mi país con 40 millones de habitantes. Ahora estoy jubilado, pero sigo activo. Cuento el pasado, la lucha de esos tiempos, pero también estoy mirando hacia el futuro, me interesa cómo va a crecer el mundo, si vamos a sacar conclusiones del pasado y si vamos a construir un mundo mejor.

Aún persiste un serio déficit de trabajo decente...

Mi lucha terminó con las diferencias que aparecieron en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que construimos no entra en los países chiquitos de ahora, actualmente tenemos que pensar en continentes. En medio de esto tenemos un pregunta: ¿en qué sistema económico pensamos estas nuevas tecnologías? Esta nueva época es del intelecto, de globalización y modernización, pero tenemos que entenderlo todos y construirlo juntos.

¿Cómo ve a la región, en donde incluso se asoma el autoritarismo?

Nuestra generación tiene la más grande oportunidad, independientemente de dónde estemos viviendo, de buscar paz, desarrollo y bienestar, pero tenemos que encontrar respuestas. ¿Qué tenemos en común en cuanto a fundamentos del desarrollo? ¿Qué sistema económico vamos a tener en conjunto y cómo arreglar el tema de populismo, demagogia y de mentiras? Por eso hablo de la época de la palabra, en la que tenemos que charlar entre nosotros para elegir lo que es bueno y malo. Esto no se va a construir solo. Si no vamos a hacer nada, vamos a tener una revolución sin control. Por eso es importante hablar.

Usted inició una revolución pero a través del diálogo.

Me programé para llegar a la parada libertad y después de solucionar todas las divisiones, pasar mis logros a la nación. La gente está intranquila, eligen personas raras para que manejen el país esperando cambios, pero hay que decirle a los jóvenes, decirle a los sindicatos que participen más.

Ud. recibió un Nobel en un contexto autoritario. ¿Qué peligros trae este tipo de régimen?

Estuve en un país que estaba dividido y yo busqué juntarlo de manera pacífica. A mí se me dio un Nobel por ganar la lucha y a Gorbachov uno por perderla.

En cuanto a los regímenes autoritarios…

La pregunta es cómo terminan estos gobiernos. A mí me gustaría que los jóvenes busquen las respuestas y resoluciones pacíficas, que busquen los argumentos. En este momento, en esta situación, con nuestra educación no es justo que se salga a la calle y que se tiren piedras y bombas, eso está por debajo de nuestra cultura, pero esto también conlleva a una mejor participación de los jóvenes.

Nosotros tenemos una dificultad geográfica por la cual los reclamos de mucha gente no llega a un gobierno centralizado y hay protestas...

Sí, en todo el mundo tenemos distintos problemas, pero hoy tenemos las fronteras abiertas, más democracia y podemos buscar soluciones mejores, porque hace poco esto era imposible. Por eso en esta generación estamos llevando la delantera, pero todavía falta y podemos agrandarlo. Estoy tratando de hacerlo.

¿Qué mensaje nos deja para abrir el camino del diálogo frente al poder político?

Sentarse y hablar. No hay otro camino. Empezamos con dos, tres personas que hablen lo mismo y si la charla es interesante se va a sumar el resto. La revolución contra la Unión Soviética la inicié con tres personas y cuando el polaco quedó elegido Papa se me sumaron 10 millones, pero no llegaría el resto si no existirían los primeros tres y esto es democracia, comencemos con pensamientos y si tenemos razón la gente se va a sumar, a veces más lentamente otras vez más rápido, pero se van a levantar. Estamos viviendo unos tiempos así y nuestro futuro depende de esto.❧