Veronika Mendoza pide que Moisés Mamani sea desaforado del Congreso [VIDEO]

La lideresa de Nuevo Perú, Veronika Mendoza, aseguró que el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, tiene que “irse de inmediato” del Congreso, esto después que fuera denunciado por realizar tocamiento indebido a una aeromoza.

"Lo que ha hecho es intolerable. Si permitimos que un congresista manosee a una aeromoza y no pasa nada, entonces no tiene sentido que hablemos de la dignidad de las mujeres”, precisó en ATV.

Además, la excandidata presidencial explicó que el Ministerio Público tiene que realizar una investigación de oficio por este hecho.

“En esta oportunidad creo que el mensaje debe ser muy tajante, el congresista Mamani tiene que largarse del Congreso. Los fujimoristas han estado en una marcha diciendo que defienden a los niños y a las niñas, entonces si tienen algo de coherencia tienen que sacar al congresista”, enfatizó.

Por su parte, las congresistas de Nuevo Perú, Indira Huilca y Marisa Glave, indicaron que este tipo de acciones deben ser sancionadas drásticamente. “Violenta a una trabajadora y luego miente para encubrir su agresión sexista. Esto es flagrancia y debe ser intervenido como tal. Inmunidad no es impunidad”, precisó Huilca.

“Mientras voceros del fujimorismo dicen defender a la familia y los valores, su ‘héroe’ agrede y acosa sexualmente a una trabajadora. Negar el enfoque de género es aceptar los crímenes de poder del ciudadano Moisés Mamani contra las mujeres”.

Niega tocamientos indebidos

El parlamentario de Fuerza Popular, Moisés Mamani, rechazó la versión de la aeromoza y dijo que no permitirá que dañen su honra.

"A mí no me bajaron por tocamientos indebidos sino por mi estado de salud, he sido el último pasajero en subir al avión, no hubo tocamientos ni nada por el estilo (...) No permitiré que dañen mi imagen", explicó Mamani.