Mujeres del Congreso exigen pronunciamiento de Mamani tras denuncia

El congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, fue denunciado por una aeromoza de la empresa LATAM por presuntos tocamientos indebidos en el vuelo LA2096 que tenía la ruta Juliaca – Lima, por lo cual el parlamentario fue desembarcado del avión.

Este episodio ha generado gran indignación de diversos personajes del Congreso, como el caso de Alejandra Aramayo, compañera de bancada de Mamani, quien ha exigido a su colega que se pronuncie “de manera oportuna” ante la denuncia y mostró su solidaridad con la víctima de la agresión.

“Rechazamos toda forma de violencia contra la mujer y exigimos que el congresista Moisés Mamani se pronuncie de manera oportuna por esta denuncia”, fueron las palabras de Aramayo, quien adjuntó en su cuenta de Twitter un comunicado de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas.

En el anuncio, el grupo de mujeres del Congreso reiteran que Mamani, en su condición de congresista de la República, “tiene el deber de mostrar los más altos valores para la convivencia y el respeto hacia las mujeres”.

“No podemos tolerar conductas de este tipo sin importar de quién provenga. Ante los derechos somos iguales, sin privilegios ni barreras", fue la frase con la que cerraron su pronunciamiento escrito.

Este no es el único caso de una congresista que utiliza Twitter para manifestarse acerca de la conducta de Moisés Mamani, pues el parlamentario no agrupado, Alberto de Belaúnde también utilizó esta red social para cuestionar si habrá o no una sanción por parte de Fuerza Popular hacia el congresista.

"¿Lo sancionarán? Recordemos todo el tiempo que tomó la sanción a Yesenia Ponce. Y solo ha sido sancionada en Ética, su caso en acusaciones constitucionales está congelado", indicó.