Desde Adentro

FUJIMORISTA OFRECE DISCURSO SIN SONROJARSE

Rosa Bartra habla de valores

La fujimorista Rosa Bartra apareció en el plantón que se realizó ayer en contra de la igualdad entre hombres y mujeres y ofreció un discurso a los asistentes a dicha movilización. Bartra, quien es cuestionada por no investigar a Alan García y a Keiko Fujimori, afirmó que será una defensora de los valores y de la familia natural. Sin comentarios.

EN SU SEMANA DE REPRESENTACIÓN

Las promesas de Saavedra

Fuentes de La República afirman que en estos días la cuestionada Esther Saavedra realiza su semana de representación y tiene actividades al interior del país. Sin embargo, desde su bancada aseguran que la congresista vendrá haciendo promesas y hasta firmando compromisos con las personas a quienes visite. ¿Será cierto esto?

PASADO CONDENA AL FISCAL DE LA NACIÓN

Chávarry trabajó con Colán

Aunque el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, niegue haber trabajado directamente con la exfiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, una resolución publicada en El Peruano demuestra que en agosto de 1994 ella lo nombró como adjunto a su despacho. Hay que recordar que en los años 90 Colán fue condenada por enriquecimiento ilícito y utilizó la institución que dirigía para favorecer a Alberto Fujimori y a su exasesor Vladimiro Montesinos.

SALE EN DEFENSA DE SU CUESTIONADO LÍDER

El amigo que todos quieren

El congresista aprista Mauricio Mulder aseguró, sin presentar ninguna prueba, que su amigo el expresidente Alan García no sabía de dónde provenían los fondos destinados al pago de las conferencias ofrecidas en Brasil para empresarios de ese país y costeadas por Odebrecht, a través de su Caja 2. ¿Le creemos a Maurice?

SEXTO EXALCALDE DEL CUSCO DETENIDO ESTE AÑO

Benicio Ríos a penal de Quencoro

El excongresista Benicio Ríos, quien fue detenido la noche del miércoles en Lima, llegó anoche al Cusco y hoy será entregado al Cuarto Juzgado Penal Unipersonal para ser internado en el penal de Quencoro. Es el sexto exalcalde cusqueño que es detenido en lo que va del año.

LOS ACUSA DE FALTA DE PLAN ECONÓMICO

Los presidentes según Velarde

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva criticó la falta de planeamiento económico de los últimos presidentes. “De Vizcarra no se podía esperar nada, porque no estaba preparado para ser presidente (...) no se le puede exigir que tuviera un plan de gobierno porque bajó de un avión y asumió la presidencia, prácticamente”, dijo.