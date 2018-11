Acuña: “Electo gobernador me presionó para dejar sin efecto concurso CAS”

El gobernador regional de Lambayeque lamentó el “mal asesoramiento” que recibe su sucesor, Anselmo Lozano Centurión, pues reconoció que este lo presionó para dejar sin efecto un concurso para plazas laborales CAS en el sector Salud.

“Lo que no voy a aceptar es que él me llame para decirme ‘no saques el concurso CAS de Salud porque no es tu competencia’. Me ha llamado para decirme que deje sin efecto un concurso que ya cuenta con una resolución, con una norma. Él tiene que entender que yo presido el gobierno regional hasta el 31 de diciembre. Imagino que su inexperiencia lo motivó a hacer eso. Lamento el mal asesoramiento”, refirió Humberto Acuña.

Del mismo modo, la todavía autoridad regional se pronunció sobre los anuncios que hizo Lozano de los nuevos gerentes para los sectores de Salud y Educación.

Precisamente, Acuña indicó que en el caso de Pedro Cruzado, actual gerente de Salud, este no podrá ser reemplazado por tratarse de un funcionario de la Ley Servir.

Proyectos

En el marco del Encuentro del Congreso de la República con los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales del nororiente, que se desarrolló en Chiclayo y que contó con la participación del presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y congresistas de la región, Acuña anunció los proyectos que deberán ser ejecutados por el mandato de Lozano, a partir del 2019.

“Para el próximo año tenemos 15 proyectos comprometidos y valorizados en S/50 millones”, reveló. Sin embargo, lamentó que ahora las modificaciones presupuestales ya no sean tan ágiles como antes y represente un problema para los gobiernos entrantes.

Acuña indicó que para que la nueva autoridad continúe con alguno de estos 15 proyectos primero deberá obtener una continuidad de valorización, la misma que puede demorar y comprometer la disponibilidad de la contratista que asuma la obra.

CLAVE

Luego de conocerse que Lozano aseguró que Jorge Nakazaki, gerente del Terminal Portuario, continuaría en el cargo, Acuña manifestó que esas decisiones solo pueden ser tomadas por el directorio de la misma entidad y no de la autoridad regional.