Pier Figari: “Con la fuerza de mi inocencia, voy afrontar lo que el juez decida” [VIDEO]

El asesor de Fuerza Popular, Pier Figari, aseguró que no existe prueba en su contra que lo vincule al caso de lavado de activos que investiga el fiscal José Domingo Pérez. Las declaraciones las rindió antes de ingresar a la Sala Penal donde se determinará si se accede al pedido de prisión preventiva en su contra.

Pier Figari enfatizó que, tras la detención preliminar, demostró en las audiencias que no tiene nada que temer porque “tiene la conciencia limpia”. El integrante de Fuerza Popular aseguró que afrontará la decisión que tome el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Con la fuerza de mi inocencia, voy afrontar lo que el juez tenga bien decidir para mi persona. Los años que sean los voy afrontar porque la justicia está de mi lado. Si tengo que ir preso por mis ideas, estaré preso”, expresó a la prensa.

“Habiendo estado detenido injustamente me dije: yo no temo a nada, tengo la conciencia limpia y voy a venir a todas la audiencias. Así como estoy viniendo hoy día a escuchar el veredicto que el juez tenga bien disponer”, añadió Pier Figari, quien resaltó que si el fallo fuera “desfavorable será apelado”.

Sostuvo también que “en esta investigación no hay nada que vincule a Pier Figari con un tema de lavado de activos” y arremetió contra los testigos protegidos de la Fiscalía calificándolos de “mentirosos”.

“He acreditado que se me ha involucrado a través del dicho de un testigo mentiroso, ya lo he acreditado en todas mis entrevistas: este testigo miente”, aseveró. “No me van a intimidar ni doblegar con ofrecimientos de declaraciones para que hable mal de otras personas. No me van a usar como un testigo o como un colaborador para que diga cosas que no son y salvar a otras personas”, agregó.

Pier Figari acusó al fiscal Domingo Pérez de seguir una investigación política. “Quizás le incomodará al señor fiscal algunos de mis comentarios, si es así estaré yendo preso por mis ideas políticas y no tengo ningún temor porque sé que saldré libre”, dijo el fujimorista.