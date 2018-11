Abogado de Jaime Yoshiyama: "No me importa la opinión del juez Carhuancho"

La audiencia de prisión preventiva del último miércoles desarrollado contra Carmela Paucará destacó la actuación del juez Richard Concepción Carhuancho frente a los argumentos de la defensa presentados por Graciela Arce. En este sentido, se trató acerca del rol que juegan los testigos protegidos y una facultad a 'contrainterrogarlo'.

De esta forma, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, destacó a través de una entrevista en RPP "a mí no me importa la opinión del juez Carhuancho", puesto que este sostenía que las preguntas planteadas por la defensa deben ser realizadas en cualquier parte del proceso, no en una etapa previa como las audiencias que se están desarrollando hasta el momento.

Además, el defensor legal de uno de los integrantes de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori agregó que "a mí me importa qué dice la jurisprudencia". A ello también destacó que "el todo procesado tiene derecho a la confrontación".

Asimismo, adelantó que en caso el juez dicte prisión preventiva por 36 meses contra Jaime Yoshiyama, "voy a apelar y a fundamentar en la misma audiencia" alegando contradicciones en las resoluciones de Concepción Carhuancho. También indicó que el Perú debe enviar una solicitud de extradición para que cumpla con la justicia.

Acerca de su apartamiento de la defensa de los imputados Pier Figari y Ana Herz, indicó que desde el momento de la confesión de Jorge Yoshiyama en el que aceptaba haber buscado aportantes fantasmas, "surgía un conflicto de intereses porque podía interpretarse como una manipulación de la defensa para exonerar a otros clientes".

Cabe precisar que Abanto destacó sobre su patrocinado Jaime Yoshiyama, exministro en tiempos del exdictador Alberto Fujimori, que el 20 de noviembre tiene una última revisión posoperatoria que podría habilitar su regreso al Perú para revelar quién le entregó los 800 mil dólares que luego dio a su sobrino.