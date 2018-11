“Es un mensaje errado no pedir evaluación médica”

El secretario de Amnistía Internacional (AI) señala que no se debe tener un procedimiento diferenciado con Alberto Fujimori, y que el Gobierno y el Poder Judicial deben verificar su estado de salud. Además, declara sobre el caso de esterilizaciones forzadas en el país y la política migratoria sobre Venezuela.

Se anuló el indulto a Alberto Fujimori, pero está más de un mes en una clínica. Y pese a la difusión de un video que muestra que no está grave, ni el Gobierno ni el Poder Judicial han pedido un informe médico. ¿Es una forma de complicidad?

Cuando una persona debe ir a la cárcel pero está en una instalación médica, debe evaluarse su salud, porque ello sustenta su internamiento en una clínica o en un centro de detención. Si el Gobierno no lo ha hecho, está mandando un mensaje equivocado. No es correcto tener un doble discurso, y que al ciudadano de a pie se le someta a una evaluación médica para determinar si va al hospital o a la cárcel, y tener un procedimiento distinto para funcionarios públicos o personas de alto perfil. Es como burlarse de la justicia. No he visto los videos pero habría que hacerse una evaluación médica. Si el Gobierno no lo ha hecho comete una falta moral.

¿No debe pedirlo también al Poder Judicial? ¿O los dos?

El Poder Judicial tiene la responsabilidad de emitir una sentencia y el Gobierno debe asegurar su cumplimiento. Pueden ponerse de acuerdo para hacerlo. Lo importante es que manden el mensaje de que nadie está protegido, que todos somos iguales.

En los años 90, Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones forzadas. Tras mucha presión, recién ha sido denunciado. ¿Cómo confiar en que habrá justicia?

El Gobierno es el llamado a proteger al pueblo, sobre todo en un mundo donde las mujeres están sometidas a tanta violencia y discriminación. Esto no debió pasar nunca. No existe ningún sistema de justicia que logre reparar a cabalidad el daño que se ha causado. ¿Cómo vamos a devolverles a estas víctimas su derecho? Lo menos que puede hacer el Poder Judicial es asegurar un proceso rápido. Es triste reconocer que no lo haya hecho. Como dije antes, justicia que tarda no es justicia.

Un sector en nuestro país critica al Gobierno por incluir el enfoque de género en el currículo educativo. ¿Cómo se trata este tema en países desarrollados?

Hay dos dimensiones al hablar de equidad de género. Si se trata de la igualdad entre hombres y mujeres, esto ya está zanjado a través de los tratados internacionales, donde se elimina toda forma de discriminación entre hombres y mujeres. Pero acá, cuando se habla de género también se está implicando a las comunidades LGTBI. Nosotros estamos en desacuerdo en que haya alguna distinción, y que no se les permita ejercer sus derechos humanos básicos. Hay políticos oportunistas, como Trump en Estados Unidos, que lo usan. Él nunca ha tenido una opinión firme sobre este tema, pero se ha dado cuenta de que pronunciarse sobre las comunidades de lesbianas o gays le da réditos políticos, y por eso ahora lo hace. Hago un llamado a los políticos para que no usen este tema como una bandera para tener réditos políticos.

Perú exige ahora pasaporte a los ciudadanos venezolanos y ya no dará permiso temporal de trabajo como hasta hace poco, ¿qué opina de este cambio de política?

Es un proceso muy doloroso que una persona decida abandonar su país. No es tan fácil dejar atrás a la familia, a los amigos. El derecho internacional y el derecho humanitario los protege. Y los países vecinos deberían darles la mano. Cuando cambie la situación en Venezuela, estoy seguro de que van a querer regresar a su país. Perú ha acogido a más de 500 mil venezolanos, de los más de 2 millones que han huido. Tenemos que apoyarlos sin restricciones para que puedan ejercer sus derechos más básicos. ¿Quiénes están viniendo? Gente indígena, de las áreas rurales, los pobres, que poco acceso tienen pasaportes, y aun si tuvieran dinero, el trámite para solicitar un pasaporte es engorroso. Exigir el pasaporte es no permitirles sus derechos más básicos. Rogaría un poco más de compasión y se apoye a este pueblo necesitado.❧