Lavadora de la corrupción

Señor Director:

El Congreso se convirtió en una lavadora gigante de corrupción. Se puede ser elegido, para luego quedar limpio de tus faltas o crímenes. Antes, la moda era el lavado de activos, ahora es el lavado de ropa o mejor dicho de reputación. Hace poco fuimos testigos de cómo los congresistas limpiaron a sus presidentes del partido o “lideresas”, excluyendo de investigaciones. Algo vergonzoso. Y no por el hecho de blindarlos, sino por el uso de fundamentos que no cuentan con ninguna lógica. No hacemos nada. Vemos cómo los políticos lavan y siguen lavando su ropa. Y seguirán haciéndolo, no porque pueden, sino porque los dejamos.

Deivi Elescano

deiviakd@hotmail.com

Quieren debilitar al fiscal

Señor Director:

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sigue en su afán de debilitar al fiscal José Domingo Pérez. Esta vez pidió a su Oficina de Control Interno que le abra un procedimiento por no contestar su consulta, suelta y sin indagación abierta, sobre el calificativo de “guerrilla” que le dio al terrorismo que sufrió el Perú, en un momento de su conferencia en México. Esa referencia al terrorismo fue inapropiada, y si se quiere, infeliz, pero de modo alguno que fue una apología del terrorismo. Keiko Fujimori se ha referido en varias ocasiones a la época del terrorismo como una “guerra interna”, y a nadie se le ocurre acusarla por haber hecho apología del terrorismo. Un ejemplo de apología del terrorismo sí es el discurso de Alan García en 1988, cuando, siendo presidente y estando vivo el terrorismo, transmitió emotivamente su admiración por los terroristas.

jorge castañeda arcas

dni 07571100

Imparcialidad judicial

Señor Director:

Ante la solicitud efectuada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para que la Fiscalía Suprema de Control Interno evalúe abrir un proceso contra el fiscal José Domingo Pérez por presunta apología al terrorismo en una conferencia en México, debemos recordar que dicho despacho supremo está a cargo de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, quien no solo no asistió a la ceremonia de juramentación de Chávarry como fiscal de la Nación, sino que fue la única que votó en contra de que aquel asuma sus funciones tras la difusión de audios que lo vinculan con el destituido y prófugo exjuez César Hinostroza Pariachi, por lo que debemos invocarle la debida ponderación e imparcialidad en el tratamiento del tema y que no sea utilizada la denuncia para darle presunta legalidad al anunciado deseo de apartarlo de las investigaciones a su cargo, especialmente la del financiamiento de FP.

marco a. silva santisteban

dni 07233036

Injusticia en remuneraciones

Señor Director:

Es muy injusto que dentro del sector público haya un grupo numeroso de servidores que ganan un promedio de S/ 3.000 al mes y como gratificación reciben S/ 300. Sin embargo, otro grupo privilegiado como los congresistas ganan un sueldo de S/ 15.600 y tienen una gratificación equivalente a dicho sueldo. Quizás algunos parlamentarios merezcan ganar la mitad, en cambio los malos congresistas que solo se dedican a insultar, difamar y blindar a corruptos, como no se les puede despedir por su impunidad parlamentaria, solo deben ganar sueldo mínimo y su respectiva gratificación de S/ 300.

eduardo espíritu pezantes

dni 06655745