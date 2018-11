La estrategia de negar absolutamente todo no le sirvió a Keiko

La nueva versión del abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, es que los US$ 800 mil que le dio a su sobrino Jorge para financiar a Keiko Fujimori en la campaña presidencial del 2011 provenían de un solo empresario peruano, con inversiones en el exterior.

Según Abanto, esto es lo que Jaime Yoshiyama le explicó desde los Estados Unidos.

El fujimorismo argumenta que los US$ 800 mil que Jorge Yoshiyama ayudó a infiltrar a través de falsos aportantes proviene de una fuente lícita y no de Odebrecht.

Sin embargo, existen coincidencias muy serias.

Por cierto, la cifra se acerca al millón de dólares que, según Jorge Barata, la constructora Odebrecht entregó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya para financiar la campaña de Fujimori el 2011.

Esta declaración del ex hombre fuerte de la constructora en el Perú es de febrero de este año.

NEGACIÓN TRAS NEGACIÓN

Mientras las sospechas sobre los aportes fantasmas crecían, la estrategia legal y política de Keiko Fujimori siempre fue rechazar cualquier hecho irregular en los aportes para su partido.

Acusó una persecución política, aunque ahora, a la luz de los hechos, esta hipótesis ya queda descartada de plano. Los indicios de la comisión de un delito son claros.

Desde el inicio, Keiko Fujimori negó cualquier acto comprometedor.

Por ejemplo, el 19 de mayo del año pasado, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, declaró a los fiscales peruanos que su empresa había aportado a las campañas de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala.

Ese mismo día, la excandidata presidencial hoy en situación de prisión preventiva lanzó tres tuits: “Yo no conozco al Sr. Marcelo Odebrecht y no he recibido suma de dinero de empresa brasilera alguna”; “Al señor Barata lo conocí el 2011 en una exposición de mi plan de gobierno a un grupo de 80 empresarios, como también lo hice a otros gremios”; “Fuerza Popular tampoco ha recibido financiamiento de empresas brasileras. ¡Que quede claro!”.

Luego, el 23 de junio del 2107 se reveló la ya famosa anotación de “aumentar Keiko para 500”, escrita en la agenda de Marcelo Odebrecht.

Y Keiko Fujimori volvió a rechazar cualquier vínculo. Fue al día siguiente. Escribió cinco tuits. Uno de ellos dice: “Fuerza Popular no ha recibido dinero suyo (de Marcelo Odebrecht) o sus empresas”.

El 29 de agosto del 2017, la Fiscalía abrió investigación preliminar en su contra.

Y respondió en su cuenta de Twitter de manera muy similar a las anteriores, con una cadena de mensajes. Uno de ellos decía: “Lo digo por enésima vez: ni Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht”.

UNA TRAS OTRA

El 28 de setiembre del 2017, la Fiscalía anunció que seguiría el caso cocteles en el marco de la ley contra el crimen organizado. Por supuesto, la respuesta de Keiko Fujimori fue inmediata.

Entre otras cosas, escribió en Twitter: “Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles es el colmo”.

El 13 de octubre del 2017, Keiko Fujimori asistió a la Comisión Lava Jato –que no la incluyó en su informe final–. Al culminar la sesión dijo: “Tenemos las cuentas claras”. Y añadió que lamentaba que FP sea investigado por realizar cocteles cuando otros partidos han realizado, también, eventos similares para recaudar fondos.

El 9 de noviembre del 2017, Marcelo Odebrecht, reconoció que la anotación “Aumentar Keiko a 500” en su agenda personal correspondía a una entrega adicional de 500 mil dólares para Fuerza 2011.

Y al día siguiente, Keiko Fujimori colgó un video en Facebook en el que denunciaba una persecución política de las autoridades judiciales locales .

Y cuando, finalmente, en febrero de este año Barata reconoció el aporte de un millón de dólares a través de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, Keiko Fujimori respondió que la ONPE no había detectado ninguna irregularidad. Meses después, está en la cárcel. ❧