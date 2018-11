Candia presentará equipo de gobierno en enero de 2019

Arequipa. El alcalde electo de la provincia de Arequipa, Omar Candia Aguilar, no quiere adelantar quiénes lo acompañarán como gerentes y asesores para su gestión 2019-2022. "Vamos a tratar de seguir trabajando con el equipo de asesores de campaña. Conocerán al equipo de gobierno el 1 de enero de 2019", se animó a decir.

Por su parte, José Lombardi, principal asesor de la campaña de Candia, dijo que le gustaría continuar trabajando con el electo alcalde. "No sé si una gerencia, pero el ánimo de trabajar continúa. Será él (Candia) el que tome la decisión de darnos la confianza", manifestó Lombardi.

Candia presentó ayer, junto a Lombardi y otros asesores, un texto que contiene la ayuda memoria de su gestión como alcalde del distrito de Alto Selva Alegre (ASA) entre los años 2011 y 2018. En este expone todos los proyectos que logró ejecutar, pero también hace un mea culpa sobre lo que le faltó culminar.

Por ejemplo, indica que pudo hacerse un mejor trabajo en programas de desarrollo económico local para pequeños y microempresarios. También faltó el puente para unir Alto Selva Alegre con el distrito de Cayma en la zona de Charcani.

En cuanto a su futura gestión como alcalde provincial, anunció que fiscalizará las obras que dejó la gestión de Alfredo Zegarra. La gran mayoría de ellas, intercambios viales. "Si hay falencias, claro que tendremos que denunciar", indicó.

Pero también darán una mirada a los proyectos que no se iniciaron; por ejemplo, el viaducto Salaverry. Este no arranca porque tiene varias observaciones de los colegios de Arquitectos y de Ingenieros. "Conocemos de esas falencias en el proyecto. Vamos a levantarlas en el tiempo que nos tome. Esperamos que el dinero no se pierda", señaló la autoridad. ❧