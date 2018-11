Ante falta de debate, analistas creen que voto nulo cobra fuerza

Deysi Pari y corresponsales

La campaña con miras a la segunda vuelta se está caracterizando por ataques y gestos de todo tipo entre los postulantes.

En Arequipa, el analista político Carlos Timaná considera que el voto blanco y nulo se está convirtiendo en una opción para la población, aunque la valla es alta. “Cada vez, la gente ve con menos expectativa a Elmer Cáceres y Javier Ísmodes. Ninguno de los dos quiere romper su discurso y tampoco parecen hacer una campaña activa".

Timaná agregó que los contendores no pierden la oportunidad de atacarse. Curiosamente, ayer Javier Ísmodes publicó una foto en Facebook en la que extiende la mano a un burro en Condesuyos. Para muchos internautas, fue una clara alusión al episodio en el que Cáceres no quiso corresponder el saludo. Para Timaná, Cáceres es el que más anticuerpos crea por el tipo de propuestas y no mostrar un equipo técnico.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Aldo Aranzaens, considera que el voto nulo y blanco es una opción democrática, pero pidió a la población analizar bien las propuestas.

EN CUSCO Y TACNA

Los candidatos Luis Wilson y Jean Paul Benavente pasaron a segunda vuelta con menos del 15% de respaldo cada uno. En primera vuelta los votos nulos y blancos representaron el 23.96%. Eso quiere decir que más de 185 mil cusqueños no fueron convencidos por los 16 candidatos. ¿Es posible que los candidatos capten estos votos? El estadístico Juan Coronado dice que sí, pero que depende de tres factores. Primero que hagan propuestas claras, no generalidades como en la primera elección. "Trazar una hoja de ruta para resolver problemas como el hospital Lorena, Vía Expresa y el transporte en Cusco".

Lo segundo es que prioricen su campaña en los principales bolsones electorales como Cusco, La Convención, Canchis y Quispicanchi. Un tercer aspecto es que propongan medidas claras para luchar contra la corrupción.

En Tacna, los votos nulos y blancos fueron 51 832, convirtiéndose en la opción que mayor respaldo alcanzó en las urnas. Ninguno de los candidatos que están en segunda vuelta, Juan Tonconi y Luis Torres, logró tan alta cantidad de votos. El excandidato Marcos Limachi considera que ni Torres ni Tonconi son buenas opciones para gobernador y recomienda el voto nulo o blanco. ❧