Luis Torres ahora dice que Southern comete abusos en Tacna [VIDEO]

La ex autoridad edil y actual candidato al Gobierno Regional de Tacna, Luis Torres señaló que la empresa minera Southern comete abusos en la región por los bajos aportes voluntarios que entrega y por no apoyar en sectores donde tiene influencia.

“¿No le aparece irrisorio los 90 millones (de soles) de Southern comparados con los mil que da a Moquegua?”, cuestionó.

Al ser consultado sobre su buena relación con la empresa cuando fue alcalde provincial de Tacna, se defendió indicando que ese tiempo no era el momento de reclamos.

“Al no apoyar en desarrollar al sector de Huaytire teniendo 10 mil millones en las minas es un abuso; al quitar el agua a Candarabe para sus actividades extractivas y no ayudarles a buscar una solución definitiva es un abuso. Al no ayudar a Tarata, que no tiene mina, pero que necesita de la ayuda porque es parte de nuestra región, es un abuso”, criticó.

Sobre los posibles comentarios racistas que hiciera Torres con relación a su contrincante Tonconi, por ser de origen puneño, sostuvo que él nunca tuvo ese tipo de expresiones, pero que si Tonconi es elegido peligra el trabajo de los tacneños.

“Que pasará en el futuro... también ellos van a traer a su propia gente para laborar aquí. ¿A quien le quitarán trabajo? A los tacneños”, manifestó dejando entrever que las personas que proceden de Puno afectarían a la población tacneña.