Letona sobre confesión de Yoshiyama: “Keiko no ha tenido conocimiento de estos temas”

La congresista Ursula Letona visitó este miércoles a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, en el que cumple prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos.

A su salida del centro penitenciario, Letona indicó que Keiko “está sorprendida” de las declaraciones de Jaime y Jorge Yoshiyama y “espera que se investigue”. Asimismo, resaltó que tiene “la esperanza de que finalmente este tema sea resuelto por parte de la justicia y se demuestre que ella no ha tenido nada que ver”.

Ursula Letona defendió a Keiko Fujimori, alegando que ella no conocía de las acciones que realizaba el secretario de su partido, Jaime Yoshiyama, porque su lideresa viaja durante la campaña presidencial.

“(Las declaraciones de Jaime Yoshiyama) no se contradicen para nada con lo dicho por Keiko. Ella no ha tenido conocimiento de estos temas, no ha participado”, argumentó “Ustedes saben que el candidato presidencial viaja (y no ve estos temas)”, añadió.

Además, aseguró que “Jaime Yoshiyama ha dicho claramente que Keiko no sabía nada” de los aportantes fantasmas.

“Yoshiyama ha admitido que cometió esta infracción. De qué tipo es esta infracción las autoridades lo determinarán”, sostuvo Letona, quien ratificó que continuará apoyando a Keiko Fujimori.

“Las personas que estamos cerca a ella vamos a seguir porque no tenemos ningún temor en ratificar mis aportes”, expresó.