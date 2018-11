Vizcarra sobre diálogo con FP: “Esa oportunidad que teníamos se desaprovechó”

El presidente de la República Martín Vizcarra resaltó que el diálogo con Fuerza Popular y otros grupos políticos será luego de las reuniones con los nuevos alcaldes del país y tras el referéndum que se realizará el 9 de diciembre.

Martín Vizcarra sostuvo que desde que asumió la presidencia “planteamos en el Congreso y a todos los peruanos un pacto social”, pero esa oportunidad se desaprovechó, en entrevista con Semana Económica.

“Entablamos esa disposición primero con las fuerzas políticas, pero ha sido muy difícil el diálogo político en los primeros meses de gobierno. Nosotros mostramos disposición, pero no había disposición de la contraparte. Eso se agudizó después de los audios de corrupción (...) Esa oportunidad que teníamos de diálogo se desaprovechó, pero no por un desinterés nuestro, sino porque la coyuntura no lo permitió y no teníamos contraparte”, expresó.

De esta manera, Vizcarra resaltó que durante este mes la prioridad es mantener el diálogo y hacer coordinaciones con los nuevos alcaldes, que los peruanos eligieron el 7 de octubre en las elecciones.

“Entonces hoy propiciamos el diálogo con esos alcaldes, porque tenemos un tiempo acotado y definido para poder coincidir en lineamientos de trabajo para que ellos puedan entrar en funciones sin perder la viada. La prioridad es conversar con ellos”, precisó.

“Nosotros somos gobierno nacional y tenemos que conversar con los nuevos gobiernos regionales y municipales. Esto nos va a llevar un mes. Inmediatamente terminemos, empezaremos y retomaremos esta voluntad de diálogo con la fuerzas políticas”, añadió Martín Vizcarra.

Además, el jefe de Estado dijo que con el cronograma establecido, permitirá que Fuerza Popular se “estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos”.