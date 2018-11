Violeta revela cuál fue la grosería que le dijo a Donayre [VIDEO]

El congresista Gilbert Violeta contó cuál fue la lisura que dirigió a su ahora excolega de bancada Patricia Donayre, por la que esta habría dimitido de Peruanos Por el Kambio el último lunes.

En entrevista con Milagros Leiva, el legislador explicó que la discusión se dio en dos etapas, en la comisión de Justicia y luego en reunión con su bancada.

“En la comisión de Justicia estábamos discutiendo un proyecto de ley que yo he presentado y que ella (Patricia Donayre) también tenía uno al respecto (el financiamiento ilegal de los partidos políticos para crear el delito)”, sostuvo.

“Yo di una opinión personal, que es que en el tema de fondo no tengo ningún inconveniente (...) eso generó una discusión y al terminar ella dijo: ‘este es un traidor’”, añadió Violeta.

Gilbert Violeta contó que al llegar a una reunión de Peruanos Por el Kambio se da otra discusión con Patricia Donayre. “Cuando yo llego a la bancada, encuentro a la señora Donayre que está conversando con otros colegas y yo escucho lo que están hablando y le digo: ‘por favor, deja de mentir’”, precisó.

“Ella comienza a decir una serie de cosas y yo dije un apalabra que es: ‘no jo…’ y mi gesto fue de ‘no voy a conversar contigo en este momento’”, afirmó el legislador.

El parlamentario, ahora exvocero de Peruanos Por el Kambio, negó que haya dirigido otra lisura en contra de la legisladora. “Esto no tiene que ver con su condición de mujer, ni de madre, ni de hija, ni de esposa, ni de hermana, ni nada”, aseveró.

Sin embargo aceptó que le faltó al respeto, pero recalcó que la llamó por teléfono para pedirle disculpa y no contestó. Por ello, optó por escribirle a través del chat de la bancada diciéndole: ‘Patricia, te estoy llamando y no me contestas’.

“Me sorprende que se haya dado un sesgo como si esto fuera un tema de género (...) este tema fue una discusión por un tema político”, puntualizó el congresista Gilbert Violeta.