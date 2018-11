Jorge Yoshiyama confesó que su tío Jaime le pidió lavar US$ 800 mil con falsos aportantes. El fujimorismo ya no podrá alegar "persecución política" después que el sobrinísimo acusara a su tío Jaime Yoshiyama de haberle pedido depositar a la cuenta del partido fujimorista dinero de supuestos empresarios que todavía no identifica.