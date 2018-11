RELEVO DE PRUEBAS

El sorpresivo giro que ha dado el caso de los cocteles, el mismo que conllevó a la prisión preventiva de Keiko Fujimori por obstrucción a la justicia, es el triunfo de las tesis esgrimidas por el equipo del fiscal José Domingo Pérez, a pesar de la hostilidad manifiesta de Fuerza Popular, el Apra y el mismo fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.

Al mismo tiempo, significa el descalabro de la defensa de los principales investigados que durante meses aseguró lo contrario. El revés principal le toca a Keiko Fujimori, quien ha negado que en su campaña del 2011 hubiese aportes ilegales. Hace muy poco, el 20 de octubre pasado, luego de la detención preliminar, la lideresa del fujimorismo insistió en ese argumento, textualmente: “Yo le puedo asegurar que de acuerdo a la información y los reportes que existen en nuestro partido no hay dinero que haya entrado de manera ilegal. Todo es bancarizado”.

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general del partido fujimorista y ex candidato a la vicepresidencia en el año 2011, ha efectuado una confesión sincera, una declaración válida respaldada por la ley, en la que ha delatado a su tío. Ha confesado que participó en la falsificación de aportes a la campaña de Keiko Fujimori el año 2011 y que Yoshiyama Tanaka le pidió que consiguiera amigos con solvencia económica para poder simular aportes de la campaña del partido Fuerza 2011. Ese dinero, le dijo, provenía de empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña. En 5 meses, entre marzo y julio de ese año, el sobrino lavó, es decir, ingresó al sistema bancario, 800 mil dólares en efectivo que le entregó su tío.

Estas declaraciones confirman que el fujimorismo manejó dinero ilegalmente en dicha campaña electoral, aportes que fueron lavados por lo menos por tres vías: el “pitufeo” en San Martín, una similar operación en Lima y las actividades fantasmas como rifas y cocteles. Las declaraciones del sobrino son nuevas evidencias conectadas en una trama ya conocida.

Demás está decir que el dinero lavado es mucho más de lo que fue entregado al sobrino de Jaime Yoshiyama. Queda claro que la campaña fujimorista del año 2011, y según ya se conoce la del 2016, fue llevada a cabo sobre muchos millones de dólares, una fiesta de dinero oscuro que solo en ese punto descalifica moral y políticamente a Fuerza Popular.

Respecto al horizonte del proceso las verdades son contundentes; se confirma la acusación del fiscal sobre que Fuerza Popular operó como un grupo dedicado al crimen organizado, y que no existe persecución política contra Keiko Fujimori y su partido, que es la base de la campaña que el fujimorismo y Chávarry desplieguen contra el fiscal Pérez.

La defensa de Fuerza Popular ha quedado desorientada y solo atina a negar que el dinero al que se refiere el sobrino de Yoshiyama no proviene de Odebrecht. No obstante, a esta parte del proceso, la fiscalía ha llegado con suficientes evidencias, confesiones y hallazgos que será muy difícil desvirtuar.