Violeta a Heresi: “Si quieres la presidencia del partido, tómala”

Responde. El exvocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta arremetió contra Salvador Heresi, quien dijo que su salida de la bancada fue motivada por discrepancias en la conducción. Violeta dijo que nunca se aferró a un cargo, porque para él "los cargos no hacen a las personas".

“En todo grupo siempre hay ambiciones, celos, envidia. No voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice: ¿Gilbert puedes dejar la vocería del partido? Acá está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego”, dijo Gilbert Violeta a canal N.

Gilbert Violeta dejó un claro mensaje a Salvador Heresi, a quien acusó de tener intenciones de "quedarse" con la presidencia de PpK. "Se lo digo al Salvador Heresi, que está criticando cincuenta cosas del partido y que es Secretario General del partido y quiere tomar la presidencia del partido, ahí está. Yo no voy a pelear porque para mí los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy hacer y no necesito ser presidente del partido, ni congresista, ni vocero", aseveró.

"Si el señor Salvador Heresi quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala. Yo no tengo ningún inconveniente, ahí está el partido. Entiéndete con el CEN, con el señor Kuczynski. Yo tengo la encargatura de la presidencia del partido […] Terminemos las mezquindades, las envidias, estas disputas que, de cara a la gente, son vergonzosas", añadió.