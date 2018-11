La declaración completa de Jorge Yoshiyama sobre falsos aportes a Fuerza 2011

El empresario Jorge Yoshiyama confesó ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez y la fiscal adjunta Elvia del Carmen Caro Izquierdo, que su tío Jaime Yoshiyama le pidió buscar falsos aportantes para la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori.

Las declaraciones de Jorge Yoshiyama se dieron el lunes 12 de noviembre y esta es la declaración completa difundida por IDL-Reportero:

“En el verano del año 2011, aproximadamente febrero o marzo de ese año, mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka me invitó que vaya a su casa ubicada en la calle La Moreras, distrito de La Molina, y estando en su domicilio me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011; a lo cual me indicó que tenía dinero de empresarios que le habían entregado dinero en efectivo a mi tío Jaime Yoshiyama, empresarios que no deseaban aparecer públicamente, pero que habían aportado a la campaña de Keiko Fujimori Higuchi”.

De acuerdo a Jorge Yoshiyama, le dijo a su tío Jaime que buscaría amigos que pudieran convertirse en falsos aportantes.

“Pensé que podía ser Giancarlo Bertini Vivanco, quien tenía signos exteriores de riqueza, porque siempre lo he visto con carros muy lujosos, además porque lo conocía desde el año 2004, porque su fábrica de muebles estaba al costado de mi empresa Laboratorios Roster. Me pongo en contacto con él, a los pocos días Giancarlo Bertini me indica que no tenía problemas, que podía conseguir amigos y familiares, a lo cual voy nuevamente a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka a quien le indicó que tenía un amigo que me va a ayudar”.

“En ese momento, mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka me conduce al costado de su dormitorio principal, y me lleva al clóset en que había una caja fuerte, que procedió a abrir, y sacó varios fajos de dólares por la suma de cien mil dólares norteamericanos (US$ 100,000.00) aproximadamente, y me los entregó en una bolsa de plástico, y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011, no recordando cuántos recibos me entregó; y en ese momento también me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank en donde debían realizarse los depósitos a nombre del partido Fuerza 2011, y me indicó que los depósitos deberían ser chicos, es decir, menores a diez mil dólares norteamericanos (US$ 10,000.00), en ese momento suponía que para no llenar mayores papeles”.

Jorge Yoshiyama reveló que se reunió en su oficina de Surquillo con Giancarlo Bertini Vivanco, a quien le entregó varios fajos de dinero por un monto total de aproximadamente 50 mil dólares, “para que él pueda hacer los depósitos y conseguir las firmas de las personas que iban a aparecer como aportantes, amigos y familiares cercanos, para que puedan hacerse los depósitos en el banco Scotiabank en la cuenta de nombre del partido Fuerza 2011, por montos menores a diez mil dólares norteamericanos (US$ 10,000.00)”.

“Aproximadamente a las dos semanas que le entregué el dinero, Giancarlo Bertini me trajo a mi oficina de Roster los recibos de aportaciones de Fuerza 2011, con los vouchers del banco Scotiabank, indicándome que ya había hecho los depósitos y que todo estaba bien. Al día siguiente, procedo ir al domicilio de mi tío Jaime Yoshiyama para entregarle los recibos y los vouchers que me había entregado Giancarlo Bertini, dándome las gracias e indicándome si podía conseguir más aportantes para que puedan aparecer para el partido Fuerza 2011, a lo que yo le indico que me dejara ver cómo podía hacer. Entonces, comencé a pensar en que podía apoyarme el señor Erick Matto Monge, por lo que procedí a llamarlo, para reunirnos en mi casa”.

Una semana después, Jorge Yoshiyama se reunió en su casa con Erick Matto Monge para pedirle lo mismo.

“Luego de tres o cuatro días Erick Matto Monge me llamó a mi teléfono celular (…) y me dice que ya tenía a los familiares para simular los aportes. Entonces nos reunimos al día siguiente, y le entrego un par de recibos de aportaciones de Fuerza 2011, para que los haga firmar a sus familiares; luego, al día siguiente, me los devuelve firmados, y le digo si puede conseguir más gente, y me indicó que iba a seguir preguntando”

“A finales de mes, Matto Monge me indicó que tenía otras firmas más y procedo a buscarlo para entregarle otros recibos de aportaciones de Fuerza 2011. Luego han sido cuatro o cinco veces en que Erick Matto Monge me llamaba para indicarme que tenía a otras personas, como amigos y familiares, que podían pasar como aportantes para Fuerza 2011, por lo que nos reuníamos y le entregaba los recibos y luego él me los devolvía firmados; luego yo se los pasaba a mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka”.

“Una vez cada dos semanas, iba también a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero hasta el final de la campaña, mediados de junio del 2011, he ido unas seis o siete veces a la casa de mi tío Jaime Yoshiyama Tanaka, para recoger dinero entre montos de cien mil dólares (US$ 100,000.00) a doscientos mil dólares (US$ 200,000.00) en cada oportunidad; dinero que me lo entregaba siempre en efectivo, pero que era dinero fluctuante, es decir, eran esos montos que me entregaba; en este momento no recuerdo bien pero han sido aproximadamente de ochocientos mil dólares norteamericanos (US$ 800,000.00) que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, dan esa suma aproximadamente”.

“Mi tío Jaime Yoshiyama me indicó que eso lo hacía para justificar los gastos de campaña del partido Fuerza 2011, y como era mi tío de confianza yo procedía a hacer lo que me indicaba; porque él me indicaba que los empresarios le entregaban ese dinero y querían estar en el anonimato, y él estaba viendo la manera de hacerlos aparecer como aportes”.

Jorge Yoshiyama aseguró que en ese momento no sabía quiénes eran las personas que habían sido reclutadas por Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge. Sin embargo, mencionó a quienes él les solicitó que firmen como aportantes.

“No leía los nombres que aparecían en los recibos de aportaciones de Fuerza 2011, solo tenía conocimiento de lo que comentaba cada uno de ellos, es decir, Bertini y Matto, sobre que quienes firmaban eran sus familiares y amigos”.

“Respecto a las personas que yo solicité para que aparecieran como supuestos aportantes de Fuerza 2011 son Celso Dextre, Víctor Dextre, Henry Dávila, Rolando Ganoza, Luna Venero, Ronald Osorio, Miguel Castro Grandez, entre los que me acuerdo en este momento”.

Jorge Yoshiyama dijo que, entre setiembre y octubre de 2016, Erick Matto Monge lo buscó para avisarle que un amigo suyo, Christian Jo, había negado su aporte en una declaración ante la Policía y que estaba preocupado porque estaban peleados, por lo que organizaron reuniones sociales.

“Me indicaba si yo puedo hablar con él, a lo que yo le respondo que yo no lo conocía, entonces Erick Matto sugiere que Eduardo Privat coordine una reunión amical entre todos; en esta reunión tengo la oportunidad de conocer al señor Christian Jo; luego de esa reunión quedamos en juntarnos más adelante”.

En una segunda reunión, Christian Jo le dijo a Yoshiyama que había negado el aporte en su declaración ante la Policía, “porque él había firmado el recibo a Erick Matto pero por un monto menor al que aparecía, y como el monto consignado de él había sido muy grande se había molestado”.

“Yo le dije que entendía su enojo y simpatizaba con él; luego le pedí si era posible retractarse de la declaración en la Policía, a lo cual me dijo que lo iba a pensar; y me pidió una copia de su recibo. Cuando se la doy me indica Christian Jo que era su firma y me indicó que me iba a llamar cuando tomara una decisión. A los pocos días me llamó y me indicó que iba a retractarse de la declaración prestada en la Policía; a lo que yo le indiqué que estaba bien”.

Erick Matto, al ser notificado, llamó a Jorge para pedirle un abogado y confirmar su lealtad.

“Me llamó y me visitó en mi domicilio, me indicó que iba a manifestar que el aporte era de él, y me indicó si podía ponerle un abogado, a lo que le indico que me deje ver, por lo que procedo a llamar al señor Edward García Navarro, para que me recomiende un abogado para que vaya con Erick Matto Monge; a los dos días me devolvió la llamada indicándome que ya tenía a la persona indicada y que nos reuniéramos en la oficina; le dije a Erick Matto que nos juntemos en la oficina del doctor Edward García que está ubicada en San Borja; reuniéndonos en el directorio, el señor Erick Matto Monge, Edward García y Fernando Carreras, en esta reunión que duró diez minutos, en los que Edward García los presentó, y le indicó que Fernando Carreras lo iba a acompañar en la diligencia, haciéndome yo cargo de los honorarios de Fernando Carreras por un monto de un mil dólares americanos (US$ 1,000.00), dejando un sobre en la recepción de la oficina del doctor Edward García, para que se los entregaran al doctor Edward García. A Edward García lo conozco porque ha sido abogado de mi tío Jorge Yoshiyama, y lo he conocido en el estudio donde trabaja”.

Las declaraciones ante la Fiscalía fueron suspendidas por Jorge Yoshiyama, alrededor de las 7 y 30 de la noche, pero confirmó que la continuará otro día. “Me encuentro a disposición de los requerimientos que me haga la fiscalía, teniendo plena voluntad de colaborar”, precisó.