Gilbert Violeta renuncia a la vocería de Peruanos por el Kambio

El legislador de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, reveló desde el Congreso de la República que renunciará a su cargo en la vocería titular del partido político. Asimismo, anunció que lo formalizará en la reunión de bancada que se dará esta tarde, aproximadamente a las 5 p.m y que discutirán quién será su sucesor.

De esta manera, el congresista oficialista indicó también que, ante las continuas acusaciones de los renunciantes a la bancada como Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre, dará luego sus descargos respectivos. "Anuncio que renuncio a la vocería porque no puedo representar a personas que para mí mismo no trasmiten confianza", destacó.

También aclaró que hubiese renunciado al cargo con anterioridad "si me lo hubieran pedido y sin argumentos infundiosos". Asimismo, aceptó que hubo algunas acciones que "no desconozco que hay algunas cosas que no se habrán hecho de forma suficiente y que ha generado descontento".

En este sentido,Violeta agregó que no renunciará a la bancada porque eso sería "una deslealtad con los votantes y con los ciudadanos". Además, indicó que no tiene ninguna intención de quedarse con la vocería y que algunos colegas "están creando un clima de desestabilización".

Yo no puedo representar a algunos colegas que se conducen con intrigas, mentiras y ansias de poder. RENUNCIO a la Vocería de @PPKbancada. No me aferro a cargo alguno. No necesito uno, ni necesito serruchar a alguien para hacer mi trabajo.Mis proyectos y logros hablan por mí. 2/2 — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 13 de noviembre de 2018

Cabe precisar que al inicio de sus declaraciones ante la prensa se disculpó con el país "por este bochornoso papel que colegas han expresado en los medios de comunicación que nos muestran como una bancada conflictuada", puesto que son ocho en total las deserciones del partido desde que se asumió la presidencia en 2016.

"Hemos logrado ganar dos demandas contra el TC y sacado cuatro reformas constitucionales como lo pidió el Ejecutivo", destacó. En relación a su compañera del partido, Patricia Donayre, expresó que lo que hizo en primer lugar fue llamarla para pedirle disculpas por el impasse en la Comisión de Justicia, sin embargo, el tema fue tocado con más amplitud en los medios de comunicación.