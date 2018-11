“Si Chávarry es inhabilitado por el CAL, no podrá colegiarse”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, María Elena Portocarrero, afirma que, de ser inhabilitado, Pedro Chávarry no podría seguir ejerciendo como Fiscal de la Nación. En esta entrevista, ella detalla el procedimiento que se seguiría de abrirse esa posibilidad en el ente rector de los que ejercen el derecho.

¿Cómo va el caso del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, en el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, CAL?

La Comisión de Ética ha visto por conveniente, revisados los elementos que conforman esta denuncia, que puede pasar a formalizarse. Se admitió la denuncia y ha sido remitida al Consejo de Ética, este ha dado un plazo de diez días para que el señor Chávarry pueda efectuar los mecanismos convenientes de argumentación en esta instancia, luego de lo cual se va a señalar fecha para una audiencia privada donde participan las partes y luego de merituar y evaluar los elementos, el Consejo es el que va a resolver.

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de LIma es el encargado de ver el futuro del señor Chávarry. Si le retira la colegiatura, ¿puede seguir siendo Fiscal de la Nación?

Es un requisito indispensable estar habilitado y ser colegiado. Entonces, si una persona que requiere un requisito indispensable para poder tener un cargo o ejercer una función no lo tiene porque se le retira la habilitación o se le retira el cargo, pues no lo podría ejercer.

¿Entiendo que además de salir de la Fiscalía de la Nación, también dejaría de ser fiscal supremo?

Dejaría de tener los elementos necesarios para el cargo. Un abogado no puede ejercer sin colegiatura. Aquella persona que no está habilitada no podría ejercer el título.

Si el CAL sanciona a Chávarry ¿este podría intentar colegiarse en otro lugar del país?

Las sanciones que efectúan los colegios profesionales, sobre todo el CAL, son a nivel nacional. Nosotros tenemos la Junta Nacional de Decanos y, en ese sentido, cualquier sanción que tenga el decano de Tacna, Piura, Cusco, se hace extensivo a nivel nacional.

¿Qué pasa una vez que un abogado es inhabilitado? ¿Qué pasaría con Pedro Chávarry?

No podría colegiarse, porque la sanción rige a nivel nacional. Debemos tener en consideración que uno de los principios procesales es la proporcionalidad. Nosotros tenemos cinco sanciones: amonestación, amonestación simple, la multa, suspensión y separación definitiva. La sanción va a ser consecuencia de la proporción de la conducta, esto quiere decir que si hay un rechazo contundente habrá una sanción definitiva, eso lo ve el Consejo de Ética y en instancia suprema ya el Tribunal de Honor.

Gonzalo Chávarry ha mentido. Además, ha dicho que todos los abogados mienten, luego pidió disculpas. ¿Está satisfecha con esas disculpas?

Nosotros hicimos un pronunciamiento a manera de Junta Directiva y a las pocas horas tuvimos la respuesta del señor Chávarry. Él alega que dada la situación por la que atraviesa, de tensión, de presión, hizo un ejemplo erróneo con un resultado lamentable y expresó sus disculpas al CAL y al gremio en general. Nosotros hemos visto conveniente, dada la situación política que atraviesa el país, aceptar las disculpas.

El CAL suspendió la colegiatura de los exmiembros del CNM por el tema de los audios, incluso suspendieron la colegiatura de César Hinostroza. ¿Por qué no pasó lo mismo con el señor Chávarry?

Lo que se llevó a cabo es una medida cautelar, no es una medida definitiva. Se brindó en mérito a la situación de urgencia o de emergencia que se vivía en ese momento, porque estábamos hablando de un hecho muy fuerte y en donde se evidenciaba, porque hay documentos y elementos que evidenciaban que había un riesgo latente muy grave. (El caso de Chávarry y los ex miembros del CNM) son situaciones diferentes, supongo yo, y en todo caso no es mi competencia responder directamente porque el Consejo de Ética es autónomo.❧