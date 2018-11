Bancadas evalúan dejar Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Ante la negativa de su presidente, César Segura, a colocar en agenda las denuncias pendientes contra el cuestionado fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, bancadas de distintas tiendas políticas evalúan su retiro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, consideró que si Segura no renuncia a dicho grupo de trabajo se deberá analizar la permanencia de su bancada en la subcomisión.

El portavoz de Nuevo Perú, Richard Arce, anunció que la próxima semana su grupo parlamentario tomará una decisión al respecto; sin embargo, no descartó que puedan retirarse de este grupo especial que lidera César Segura ante el blindaje que hace Fuerza Popular a favor de Chávarry.

El congresista y vocero del Frente Amplio, Hernando Ceballos, también se sumó a esta iniciativa de las bancadas y afirmó que no tienen ningún problema en dar un paso al costado si es que Segura sigue negándose a colocar en debate las denuncias contra el fiscal de la Nación.

Cabe precisar que Gilbert Violeta, de Peruanos por el Kambio, ya adelantó la disposición de su bancada de retirarse de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si la protección de Fuerza Popular continúa para Chávarry.

En ese sentido, dijo que no se puede permitir que se obstruya una investigación y que no se entienda que el mencionado personaje en cuestión ya no es el más adecuado para continuar como fiscal de la Nación.

Incluso, hace unos días, el congresista aprista Elías Rodríguez consideró que César Segura debería entender que el escenario político amerita que se analicen las denuncias en contra del fiscal Chávarry. Sin embargo, el fujimorismo ha cerrado filas. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, evitó afirmar si su bancada tomará una posición sobre este punto.

En ese sentido, Tubino insistió en señalar que las comisiones son autónomas y que poner en agenda el caso Chávarry se debe decidir al interior de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.❧

