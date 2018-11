Hay una lógica mercantilista en Proinversión

Señor Director:

En LR 08/11/2018, Humberto Campodónico publicó: “Bayóvar en busca del tiempo perdido”. Artículo cuyo interesante tema, se relaciona con el presente y futuro del país y motiva a reflexionar sobre las políticas y beneficios de tener abundancia y diversidad de materias primas, la eficacia de las instituciones en administrar la oportunidad y modelos de su explotación sin lesionar el legítimo interés nacional y sobre las reformas que al respecto deben hacerse a la Constitución.

En ese sentido, y por resultados a la vista, como los que nos muestra la negociación y contrato (2005) para explotar los fosfatos de Bayóvar, no cabe duda en la necesidad y urgencia de plantear la reforma, particularmente, de lo que representa Proinversión, institución que, de acuerdo al análisis que sustenta el artículo, se preocupó en vender la roca, sin proyección futurista ni considerar por asomo, las mayores necesidades de abono de nuestra agricultura, que en esos años ya eran evidentes.

No siendo este caso el único licitado con esas características, sino lo común en su lógica mercantilista, es obvio que su estructura y marco legal se han establecido con el interés de ser utilizada como institución “broker” para blanquear el entreguismo en todo negocio rentable basado en nuestras materias primas más valor agregado que se puede hacer aquí.

Por tanto, el Congreso y el Ejecutivo tienen la oportunidad de contestar la pregunta: “¿Por qué en el Perú no producimos fertilizantes más baratos para nuestros agricultores y dejamos de importar los de origen fosfatado?”. Por lo menos debatir y ejecutar la sugerencia que hace el mismo artículo, sobre el diálogo con el o los inversionistas, es totalmente factible.

pedro morales mansilla

Excongresista AP.

Extradición de Toledo

Señor Director:

El presidente Martín Vizcarra dio una entrevista en una radio local (Radio Santa Rosa), manifestando que el exmandatario Alejandro Toledo será extraditado antes de que acabe su mandato en 2021. Es bueno para la justicia en nuestro país, que todos los funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción sean procesados de la manera más adecuada, de acuerdo a las leyes peruanas. Es evidente que el presidente tiene toda la intención del mundo y que, además, lleva como lema la lucha incansable contra la corrupción. Pero no se puede afirmar tan fácilmente que dicha extradición será posible en un determinado momento o tiempo. Los procesos de extradición hay que llevarlos de la mejor manera, no saltándose los pasos a seguir. Si bien es cierto, el Ejecutivo tiene responsabilidad de gestionar las extradiciones, hay temas “también” importantes que deben ser enfocados con urgencia. Hay mucho optimismo porque la gestión del presidente siga positiva, pero no podemos dejar de criticar cuando se trate de politizar temas tan sensibles.

Joel Peña

dni: 46545671

Miraflores: inseguridad vial

Señor Director:

Preocupa la inseguridad vial que vivimos en Miraflores. Ya envié varios correos al municipio de Miraflores y solo recibí respuestas sobre que se va a coordinar con la PNP Tránsito y no veo ninguna mejora. Nadie respeta el reglamento. El transporte público, los taxistas, las motos delivery, ciclistas y hasta los peatones. Ojalá que los nuevos alcaldes de Lima y el de Miraflores se pongan de acuerdo para solucionar el caos y peligro que vivimos los vecinos de Miraflores.

Kiko Prugue Salkeld

kikoprugue@hotmail.com