Reconocer a los verdaderos amigos es un proceso difícil, y muchas veces doloroso. Y lo es porque en general trae consigo decepción y tristeza, pero al final es un proceso necesario y reconfortante pues deja a las mejores personas para nosotros formando parte de nuestras vidas. Lo que he aprendido a lo largo del tiempo, y ratificado en los últimos días, es que los verdaderos amigos están allí pese a nuestros errores y estamos con ellos pese a los suyos. Darles espacio es a veces necesario pero, hay que procurar hacerles saber y entender que pese a todo estamos allí si lo necesitan.

No siempre es fácil pues a veces se trata de errores con graves consecuencias y nos conflictúan porque nos ponen en una disyuntiva muy humana: juzgar y condenar (lo más fácil) o acompañar y no abandonar sin que ello implique no reconocer la falta cometida, incluso condenarla. En cualquier caso, creo que dar la espalda y dejar solos a quienes queremos en sus momentos más oscuros, es sumar más dolor a cualquier tragedia.

Hay otras ocasiones en las que no es necesario cometer un error. Basta perder una posición que brinde cierto poder e influencia para caer en cuenta que aquellos que parecían o decían sentir algún afecto o respeto terminan siendo simples aduladores que al resultarles ya de poca utilidad de repente te ignoran, no te miran ni saludan y, peor aún, se suman a las mentiras que se tejen sobre ti o guardan silencio frente a ellas. Lo viví en carne propia y más que perder un trabajo por razones ajenas a mi desempeño profesional, me dolió la ingratitud.

Es posible también que nuestras malas decisiones nos llevan a cometer terribles errores, equivocaciones que nos arrastran, y junto a nosotros, a quienes están cerca, a circunstancias ante las cuales no nos queda otro camino que afrontar y aceptar las consecuencias por más duras que estas sean. Espero que si algún día, porque nadie es infalible, algo así me ocurra haya una voz que me diga “la cagaste, pero aquí estoy”.

Honestamente, tengo la certeza de que así será porque aprendí, en ocasiones a cocachos, a rodearme de gente buena y transparente. De mi parte, mis amigos -los de verdad- saben que cuentan conmigo. Y si no lo tienen claro, procuraré que no les quede duda.