“Un Parlamento atroz, animalesco, brutal”

Señor Director:

¡Increíble!, ¡bárbaro!, ¡vergonzoso!, ¡deleznable! Lo que vimos estos tres últimos días en el Congreso puede ser calificado de lo peor. Decir que se trata de un Parlamento atroz, animalesco, canibalista, brutal, no alcanza a definirlo. Estos “padres de la patria” ya pasaron a la orilla de lo brutal. En los últimos tres días, a consecuencia del informe Lava Jato, los fujimoristas y apristas pelean como “barras súper bravas” en procura de limpiar a sus sucios lideres, Keiko y Alan, de una mancha de corrupción imposible de eliminar. La mancha de corruptos está en sus ADN y nadie la podrá borrar. ¡Basta ya, parlamentarios! No fueron elegidos para estos papelones. No se les paga para mostrarnos sus peores bajezas.

víctor valdez meléndez / victorvaldezmelendez@hotmail.com