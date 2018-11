"Tengo la responsabilidad de recuperar la dignidad y la identidad del Callao"

Pedro López, el recientemente electo alcalde de la Municipalidad provincial del Callao, aclaró que la soberbia no debería existir en las autoridades, y señaló que guardará su lealtad ante todos los chalacos.

“Como vecino voy a dar lo mejor de mí, voy a guardar mi lealtad a todos mis vecinos que dieron su confianza en mi persona. He asumido el compromiso de hacer una gestión humana sobre una base cristiana y determinar la gran responsabilidad de recuperar la dignidad y la identidad del primer puerto”, dijo el electo burgomaestre Provincial del Callao.

“Con mucha fe pido a Dios en oración que siempre me fortalezca, en la cual tengo tres conceptos muy claros: Cuando uno es autoridad nunca debe tener soberbia, debe haber humildad, gratitud: ser agradecido con los vecinos que confiaron en mi y pedirle en oración que nunca me quite esa sensibilidad humana de servicio”, sostuvo Pedro López.