Villanueva dice que “hicieron la trampa” con la reforma de la bicameralidad

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, reiteró que el Gobierno no apoyará la reforma sobre la bicameralidad que aprobó el Congreso de la República, y que será sometida a referéndum el próximo 9 de diciembre.

Para el primer ministro, el Parlamento, dominado por la bancada de Fuerza Popular, “hicieron la trampa” al aprobar la bicameralidad “colocando la situación de confianza de por medio”. “[La aprobación de la reforma] significaba dejar al Ejecutivo en una debilidad gigantesca frente al Congreso”, agregó.

En ese sentido, César Villanueva explicó que, si se aprueba esta norma, no afecta a la gestión de Martín Vizcarra, ya que entra en vigencia en el próximo periodo presidencial, en el 2022.

“Si nosotros fuéramos egoístas y cortoplacistas, lo hubiésemos aceptado porque, aprobada así, tal cual, no nos afectaba a nosotros en este periodo, pero al otro gobierno que viene sí, y sería irresponsable de nuestra parte aceptar eso cuando la Constitución establece equilibrio de poderes. Entonces, obviamente que no lo hemos aceptado”, sostuvo.

Asimismo, el premier Villanueva indicó que, tras el fallo del Tribunal Constitucional, la cual declara inconstitucional la norma del Legislativo que cambiaba las reglas para la cuestión de confianza, indicó que

“Yo no estoy diciéndole (al Parlamento) aprueba o desaprueba, le estoy diciendo: ‘Ponlo en la agenda, discútelo y determina la corrección que corresponde’. Eso no es ninguna condición, es decir: ‘Cumple tu función, nosotros las nuestras y nada más’. Pero después no he puesto ningún condicionamiento de otra naturaleza que no sea el de ponernos de acuerdo en temas centrales, como en el de la corrupción, economía, descentralización, etc.”, acotó.