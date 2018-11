Chávarry sobre renuncia: "Sería aceptar que soy sospechoso" [VIDEO]

En una reciente entrevista con CNN, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó responder a las acusaciones en su contra, y en ese sentido, justificó su no salida del Ministerio Público con que hacerlo demostraría que es "sospechoso".

Una vez más, Chávarry indicó que intentan vincularlo a la organización criminal "Los cuellos blancos del Puerto" para obligarlo a dar un paso al costado en la Fiscalía de la Nación, sin embargo, el periodista Fernando del Rincón lo cuestionó por su permanencia, ya que no puede ser "juez ni parte".

"Desde el momento que no sentimos que hay culpa o responsabilidad de ilícitos que se hayan cometido, es que no puedo aceptar que se me pida que dé un paso al costado. Desde que asumí el cargo, he sentido la falta de apoyo del Gobierno para realizar mi función", respondió el fiscal de la Nación.

Tras ello, Del Rincón le preguntó por su mención en el chat "La Botica", conversación que agrupa a Keiko Fujimori y otros 18 fujimoristas, en la que es evidente un apoyo del grupo hacia él.

"Yo no soy investigado, soy un testigo porque soy mencionado en el famoso chat de La Botica, donde tampoco dice nada contra mí, por el contrario me halaga que las personas que me han mencionado dicen: 'hay que apoyar al doctor Chávarry porque es un hombre correcto', eso me halaga porque realmente me siento así, de esa manera", concluyó Pedro Chávarry.