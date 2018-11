Alan García: abogado confirma que asistirá a citación de fiscal Pérez

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, programó una citación para el expresidente Alan García sobre la base de la investigación que se sigue por la Línea 1 del Metro de Lima, obra que se adjudicó a la empresa brasileña Odebrecht y que tuvo lugar en su segundo gobierno.

Al respecto, su abogado defensor Erasmo Reina, destacó en una entrevista con RPP que el exfuncionario aprista sí asistirá al interrogatorio fijado para este jueves 15 de noviembre desde las 10 de la mañana.

"Absolutamente, esta sería la 49° vez que asiste a audiencias en calidad de investigado", fue lo que destacó su defensa legal. Asimismo, reveló así como en otra oportunidad que García no se encuentra preocupado por el tema: "No hay temor per se de que sea Domingo Pérez".

También agregó que ya han asistido a dos citaciones del mismo tipo para el caso y que el exmandatario asistirá "en la medida en que se desarrolle la investigación en el debido proceso, con objetividad, al margen de cualquier arbitrariedad".

Cabe precisar que García está siendo investigado por el presunto delito de "tráfico de influencias por haber expedido un marco que favoreció la continuación del Metro de Lima".

Como se recuerda, la empresa de Marcelo Odebrecht pagó alrededor de 8,1 millones de dólares a funcionarios para que le otorguen la adjudicación del proyecto y por ello están encarcelados Jorge Cuba, exviceministro de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de García, así como Edwin Luyo.