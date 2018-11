Salazar confronta a Foronda: “Si tiene un problema, que me busque y arreglamos”

Durante el primer día del debate en el Pleno del informe final de la comisión Lava Jato, la congresista María Elena Foronda acusó a Milagros Salazar de haberla llamado “terrorista”, no obstante, la parlamentaria de Fuerza Popular negó que se haya referido así de su colega iniciándose una confrontación verbal entre ambas.

"Se dirigió a mí y me dijo que era una terrorista. Luego lo ratifica cuando en el baño de damas, en el pasillo, me vuelve a insultar. Yo no le hago caso y me dice terrorista", dijo esta mañana la legisladora de la bancada del Frente Amplio en entrevista a RPP.

En comunicación con el mismo medio, Salazar volvió a negar la acusación y explicó que lo que había increpado a Foronda es el caso pendiente que tiene en la Comisión de Ética donde se le investiga por haber contratado los servicios de una trabajadora sentenciada por terrorismo, pero jamás la calificó directamente a ella como tal.

“Que no venga a desvirtuar ni que se haga la víctima y nos centremos en la comisión Lava Jato donde hay mucha participación de la izquierda tanto a nivel municipal, regional y local”, indicó la fujimorista.

Salazar descartó que la comisión de Ética, que ella preside, tenga algún tipo de sesgo en el caso de Foronda, tal y como esta última deslizó a los medios horas antes, ya que recordó que la encargada de hacer el informe es la secretaría técnica.

“Me hubiera gustado que si ella tiene algún problema, alguna duda, que busque, arreglamos y aclaramos”, puntualizó la integrante de Fuerza Popular.