No está tan delicado

Señor Director:

Sentimientos encontrados deben tener los verdaderos fujimoristas; o albertistas para ser más precisos, cuando observan que, a diferencia de lo que se creía, su líder y mentor Alberto Fujimori no se encuentra tan delicado de salud como algunos pensaban y otros trataban de hacer creer, a tenor del video propalado en un programa dominical en el que no solo se le aprecia seguir muy atento el desarrollo de la trasmisión de la audiencia de prisión preventiva contra su hija Keiko y dar diversas instrucciones desde su teléfono celular (no obstante su condición privativa de su libertad), sino haber procedido a desconectar el cable que se suponía servía para monitorear sus signos vitales acorde con un paciente en cuidados intensivos o intermedios; con lo que se demostraría que habría “chino para rato”; y no existiría, al menos por el momento, mayor riesgo en su vida.

marco a. silva santisteban

dni 07233036

Demanda reponer deco HD

Señor Director:

El día 4 de octubre pasado, llamé a Telefónica con el fin de que me anulen un deco normal y lo reemplacen por uno en HD. Aquí comienza mi odisea: ya pasó más de veinte días y, hasta el momento, no cumplen con lo que solicité, pero ya me anularon el deco normal y no envían el nuevo deco HD. Actualmente, me quedé sin señal de cable en el dormitorio en donde tengo el deco anulado. Llamo mañana, tarde y noche y todas las veces me dicen lo mismo: que en 72 horas colocarán el nuevo deco atendiendo mi reclamo, pero no me dicen de qué año (a veces me dicen que ya está anulado, otras que todavía no, que espere, etc.). Cuando uno llama al 104 todas las opciones son simples repetidoras. Tenía señal para tres televisores y pagaba puntual, pero ahora solo tengo señal para dos y el recibo me viene con igual importe.

luis a. márquez oxoby

dni 08355805

“Leer nos hace libres”

Señor Director:

La Asociación Regala Sonrisas, a través de su fundador José Gonzalo García Maza, se complace en invitar a los caseríos de Olmos-Lambayeque a participar en el acto de inauguración de la biblioteca “Ambrocio García”. Con tal motivo nos alegrará contar con la presencia de los lambayecanos y de las personas ilustres del norte peruano y de los periodistas a dicho acto que tendrá lugar el sábado 8 de diciembre del 2018, a las 11:00 a.m., en el caserío Hualtacal Chico-Olmos. ¡Leer nos hace libres!

José Gonzalo García Maza

DNI 45489559

Lima requiere soluciones

Señor Director:

Como ciudadana confío y espero que nuestro nuevo alcalde, el doctor Jorge Muñoz, logre solucionar los múltiples problemas que afectan a nuestra histórica capital.

Ojalá que el diálogo y el acuerdo conduzcan a las nuevas autoridades a realizar y desarrollar proyectos para dotar de servicios básicos (agua, luz, pistas y veredas, postas médicas, entre otros) y viviendas dignas a los pobladores que viven en sectores populares de la ciudad.

¿Cómo es posible que ya en ruta directa al Bicentenario un gran sector de la población carezca de servicios esenciales? ¿Y las opciones de educación y laborales para los más jóvenes?

Creo, y no lo dudo, que todos queremos no solo una Lima mejor, sino una patria progresista libre de violencia y ajena a la injusticia. Ojalá que con esta renovación de líderes ello se logre por el bien de todos.

carlota de naveda

dni 07914115