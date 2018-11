Montenegro a Mulder: "Anda a preparar más proyectos inconstitucionales"

Enfrentamiento. La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, tuvo un altercado con su colega del Mauricio Mulder a través de Twitter. Todo inició cuando el parlamentario aprista le mencionó la investigación que le abrieron a César Acuña por presunto delito de lavado de activos. La respuesta no se hizo esperar.

"A esta señora y a su jefe “plata como cancha” Acuña les cayó la noche: MP los investiga por organización criminal y lavado de activos por ¡50 millones de dólares!", escribió Mauricio Mulder a Gloria Montenegro. Varias horas después, la congresista de APP escribió una respuesta que provocó todo tipo de reacción.

"Mauricio, vivo tranquila, solo manejo el dinero de mi trabajo, la plata no me llega sola; no revendo mirages, no pongo dinero público en bancos mafiosos, no cobro coimas para liberar delincuentes. Anda a preparar más proyectos inconstitucionales", escribió Montenegro.

.@Mauriciomulder @peruenlanoticia Mauricio, vivo tranquila,solo manejo el dinero de mi trabajo, la plata no me llega sola; no revendo mirages, no pongo dinero público en bancos mafiosos, no cobro coimas para liberar delincuentes! Anda a preparar más proyectos inconstitucionales https://t.co/iB6lN2ue3Z — Gloria Montenegro (@GloriaMonteneg) 8 de noviembre de 2018

La última parte de la respuesta de Gloria Montenegro fue en referencia al fracaso de la "Ley Mordaza" que presentó Mauricio Mulder y que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Lo antes escrito por la parlamentaria de APP fue en clara alusión a lo hecho por Alan García durante su primer gobierno.