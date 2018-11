Iván Noguera dijo que su sueldo de 23 mil soles en el CNM le parecía excesivo

El exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, rindió su manifestación esta tarde en el Poder Judicial en donde se evalúa su impedimento de salida del país. Durante su participación dijo que se arrepiente de haber pertenecido a dicha institución, pero que se siente orgulloso de sus audios.

"Estoy orgulloso de mis audios porque en ningún momento hacen referencia con esas personas incorrectas, pero que en su momento eran divinas personas y respetadas en todo el país", dijo Iván Noguera durante su participación en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que evalúa el pedido de impedimento de salida del país que tiene.

En otra parte de su participación, Iván Noguera, conocido como el "Doctor Rock", dijo que su sueldo de 23 mil soles le parecía "excesivo", de acuerdo a la labor que realizaba en el CNM. El exconsejero dio ser inocente de todas las imputaciones en su contra y asegura que cuenta con las pruebas para comprobarlo.

"Yo no quería estar ni en nombramientos ni en ratificación, trabajaba menos, pero eso no es delito trabajar menos, solamente entrevistaba cuando era ponente, nada más. Reconozco que el sueldo me parecía excesivo para lo que hacía", agregó Iván Noguera.

Como se recuerda, luego de ser llevado al Congreso y someterse a votación, Iván Noguera y los otros miembros del CNM fueron removidos de sus cargos y ahora afrontan sus procesos en el Poder Judicial tras la recomendaciones en su contra.