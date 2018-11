Decana del CAL responde a Chávarry por cuestionar reputación de abogados

Desacuerdo. La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrrero, respondió las expresiones dadas por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien había señalado "que por mentir lo quieren inhabilitar" y que si es así, "todos los abogados tendrían que salir del CAL".

"Yo creo que lamentablemente, o no ha sopesado o no ha mesurado de manera adecuada su expresión. Como gremio pugnamos primero porque no se estigmatice el nombre del abogado, pero sus declaraciones perjudica y daña a un gran número de letrados", dijo la decana del CAL en respuesta a lo dicho por Pedro Chávarry en comunicación con La República.

Portocarrero añadió sobre lo dicho por Pedro Chávarry que "No se puede hablar con ligereza. Tenemos que dar, como autoridades, opiniones más pensadas, lo dicho por el fiscal no va acorde a la envergadura de su cargo".

Cabe señalar que el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima investiga a Pedro Chávarry por los audios del desactivado CNM en los que fue involucrado y que podría inhabilitarlo. Sin embargo, este grupo autónomo del CAL ha pedido un informe al Ministerio Público antes de someter a votación el destino del fiscal de la Nación.

La decisión del Consejo de Ética puede ser apelado y visto en última instancia, por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima.

Sobre el fiscal de la Nación recae la acusación de ser miembro de la organización criminal "Los cuellos blancos del puerto". El sindicado como el cabecilla de esta organización es César Hinostroza, quien fue detenido en España luego de fugar del país.