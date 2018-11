Foronda y Salazar se enfrentan por calificativo de “terrorista” [VIDEO]

La congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, acusó a la legisladora de Fuerza Popular, Milagros Salazar, de llamarla “terrorista” durante el debate del Pleno del Congreso donde se discute el informe final de la Comisión Lava Jato.

“Lo que no debemos de hacer es rebajar el nivel debate con adjetivaciones y calificaciones que no voy a tolerar más. Le pido que quede constancia de que la congresista Milagros Salazar me ha insultado diciéndome terrorista”, precisó.

Además, instó a Milagros Salazar a demostrar con pruebas sus acusaciones, ya que esto daña su honor como persona. “Si la congresista Salazar tiene las pruebas que soy terrorista, le conmino ante el Pleno del Congreso y ante el país que lo demuestre. No me basta el retiro de la palabra. Está dañando mi honor y el de mi familia”, agregó.

Sin embargo, la parlamentaria fujimorista negó esta acusación y le gritó mentirosa, ya que -según explicó- ella se refería a la asesora que había contratado la legisladora de izquierda.

“Viene a victimizarse y decir que alguien le ha ofendido. Lo que le he dicho y me reafirmo que es una vergüenza que haya contratado a una terrorista. ¡Mentirosa!, eso es lo que yo le he dicho. ¡Mentirosa!”, le espetó en el Congreso.

La parlamentaria del Frente Amplio recordó que Milagros Salazar es miembro de la Comisión de Ética, la cual viene investigándola por contratar a una persona con sentencia por terrorismo. Por ello, indicó que estas atribuciones le quitan “objetividad”.