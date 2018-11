Pérez sobre Chávarry: Está dando un mensaje negativo a potenciales testigos

El fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de las investigaciones contra Keiko Fujimori, lamentó las declaraciones del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tras deslizar que podría removerlo de la investigación, esto debido a que afecta a las personas que podrían acogerse a la figura de colaborador eficaz.

"[Pedro Chávarry] está dando un mensaje a potenciales testigos, a potenciales aspirantes a colaboradores eficaces. Está dando un mensaje de que el fiscal José Domingo Pérez probablemente, en cualquier momento, deje la investigación", indicó durante la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el empresario Giancarlo Bertini.

En la víspera, Pedro Chávarry, titular del Ministerio Público, precisó que él tiene la potestad de retirar al fiscal José Domingo Pérez de cualquier investigación, esto si comprueba que no realiza su función correctamente.

"Yo puedo removerlo (a José Domingo Pérez), pero no quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando, como si yo demostrara que tengo temor de que él me pregunte. En cualquier momento (puedo sacarlo) si compruebo que no está cumpliendo con su función", declaró.

Tras ello, el fiscal Domingo Pérez indicó que este tipo de declaraciones sirven como elemento, ya que se enfrentaría a una organización criminal, que surgió dentro del partido de Fuerza Popular, y por cuya investigación Keiko Fujimori se encuentra bajo orden de prisión preventiva.

"Lo más lamentable es que (Pedro Chávarry) está indicando a los testigos protegidos, colaboradores eficaces que se encuentran comprometidos con la solución de este caso, con la averiguación de la verdad, con la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori y otros imputados, que el fiscal que está conociendo sus testimonios, sus colaboraciones eficaces, en cualquier momento puede ser removido", indicó.

