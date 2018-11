Carlos Tubino: “Keiko Fujimori no tocó ni un sol de los peruanos” [VIDEO]

El nuevo vocero titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, calificó de una “ironía” que Keiko Fujimori esté bajo prisión preventiva, durante el debate del informe final de la comisión Lava Jato.

Carlos Tubino defendió el trabajo de Rosa Bartra en Lava Jato, asegurando que han hecho un trabajo, pese a los cuestionamientos por haber excluido al expresidente Alan García y a Keiko Fujimori.

“Se priorizaron once proyectos, que han sido considerados los más emblemáticos, representativos e importantes, ejecutados en los periodos gubernamentales de los expresidentes Alejadro Toledo, Alan García, Humala y Kuczynski”, expresó.

En esa línea, el fujimorista señaló que Keiko Fujimori “nunca ha tocado el dinero del Estado peruano” y que por ello se siente “indignado”, considerando que es una ironía que solo su lideresa esté presa.

“¿Cuál es la ironía en el Perú? Todos los que he mencionado están libres. Solo está presa Keiko Fujimori, que no tocó ni un sol de los peruanos”, dijo. “Quien no tocó un sol de los peruanos está presa. Lo grito porque me indigna”, sostuvo.

¿Quién financió los estudios de Keiko Fujimori?

Alberto Fujimori gastó 1 millón 225 mil dólares por los estudios de sus hijos Keiko Fujimori, Hiro, Sachi y Kenyi en los Estados Unidos; y aquel no pudo haber pagado esta suma con dinero de sus ingresos porque no cobraba sueldo durante su mandato, según el Instituto de Defensa Legal (IDL).

El exasesor presidencial del fujimorismo, Vladimiro Montesinos, ante la Fiscalía en 2001 y ante una comisión investigadora de Congreso el 2002, aseguró que el dinero para financiar los estudios de los hermanos Fujimori Higuchi provino del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y que la venta de la casa en Surco fue solo una estratagema: "El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él (Fujimori) simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor (Domingo) Palermo (exministro del fujimorismo)".

Matilde Pinchi Pinchi, exsecretaria de Montesinos, en abril declaró a Hildebrandt en sus trece que Keiko Fujimori iba al SIN a recibir el dinero y que, en ocasiones, ella se lo enviaba en efectivo a través del general Luis Salazar Monroe: "Quien entrega en Nueva York el dinero era el general Luis Salazar Monroe por orden del presidente. Fujimori decía: 'Tienen que mandar a mis hijos tanto', y así se hacía. Esto funcionó durante todo el tiempo que ellos estuvieron allá".