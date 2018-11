Pedro Chávarry sobre fiscal Domingo Pérez: "Me parece un altanero" [VIDEO]

El flamante titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, cuestionó que el fiscal José Domingo Pérez lo haya citado a declarar, como parte de las diligencias del caso que se le sigue a Keiko Fujimori y a otras 10 personas.

Pedro Chávarry consideró que el Domingo Pérez ha sido “altanero” al referirse sobre él durante las audiencias, sobre todo porque él es su “superior”.

“Yo no digo que no esté cumpliendo. Yo digo que muchas veces las personas no tienen las formas para dirigirse a un superior. Me parece un altanero. Una persona que no está cumpliendo”, expresó en el programa de Milagros Leiva.

“Yo lo dejo en las manos del órgano funcional del Ministerio Público”, añadió el cuestionado fiscal de la Nación.

Sobre la citación que le ha hecho el fiscal José Domingo Pérez por el caso de investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; Pedro Chávarry recalcó que será él quien determinará la fecha y la hora.

“Voy a ir pero no en la forma que él indica: ‘que voy a citarlo’”, señaló. “Un irrespeto absoluto. Yo tengo que fijar el día y la hora. yo tengo que saber para qué me llama. Ahora recién me entero… de la citación por los medios”, sostuvo Pedro Chávarry.



En la víspera, Pedro Chávarry recalcó que si el fiscal José Domingo Pérez no cumple con su labor, podría ser removido y hasta separado de la institución si se cumplen y siguen las etapas debidas. "Puedo removerlo en cualquier momento si veo que no cumple con su función", aseveró en Willax TV.