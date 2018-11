“Hay obsesión por querer incriminar a Alan García”

El congresista del Apra afirma que Alan García Pérez estará en el Perú para cumplir con lo que requiera la justicia, y que el interrogatorio del fiscal de casos de lavado de activos José Domingo Pérez será la mejor garantía de que, en el caso del expresidente aprista, se hará la investigación correspondiente.

Existen ciertas dudas sobre el informe de la comisión Lava Jato, así como la seria sospecha de blindaje a ciertos personajes.

Esta comisión es una de las pocas que han hecho un buen trabajo. No hay que olvidar que esta comisión mostró lo que la Fiscalía no enseñó oportunamente y fue el tema vinculado a Pedro Pablo Kuczynski. Hay un sector que sostiene que el informe no vale porque no incorpora a Alan García ni a Keiko Fujimori. La señora Fujimori no tiene que estar ahí porque esta comisión no tiene facultades para investigar financiamiento de campañas electorales. En el caso de Alan García hay una obsesión con quererlo incriminar tan igual como a otros en los que está acreditado que se les ha depositado fondos.

La percepción de la ciudadanía es que en el Congreso no hay garantías para investigar el caso del tren eléctrico.

La mejor garantía es que esta investigación la tiene el fiscal Domingo Pérez, quien ya inició con el testimonio de Alan García, que fue suspendido porque el fiscal tenía otras labores y la va a continuar.

Si José Domingo Pérez es la mejor garantía, ¿por qué el abogado de Alan García mandó una carta y una queja pidiendo que este fiscal se abstenga de ver este caso?

Son mecanismos de defensa. No estoy al tanto de ese proceso, ni siquiera he leído ese documento. Si sobre este caso del Metro de Lima el fiscal ha anunciado que el 15 va a citar a García, dejemos que haga su trabajo. A mí también me han citado. Tengo la tranquilidad de que voy a ir y le voy a explicar mis razones al fiscal, ¿por qué voy a ir preocupado?

Alan García está fuera del país. ¿Va a regresar?

Esta diligencia del 15 ya se inició, pero fue suspendida por el fiscal Pérez porque tenía otras cosas que hacer. Alan va a venir.

¿Dónde está?

No sé, creo que está fuera del país. Debe estar en Madrid. Alan García no tiene impedimento de salida del país. Si lo cita el fiscal, él va a asistir a la diligencia. No hay ninguna duda de que va a asistir y seguir contribuyendo con esta investigación, en la que no van a encontrar nada. La megacomisión lo investigó cinco años, el fiscal Pablo Sánchez lo investigó y no encontró nada.

Ustedes suelen repetir eso, ¿no?

Han pasado siete años y ya los apristas sabemos que estamos condenados a que de por vida nos investiguen, pero no van a encontrar nada.

Alan García ha dicho que hay un golpe de Estado, pero sin tanques. ¿Qué quiere decir?

Hoy día los golpes de Estado no se dan poniendo las tanquetas y los militares en la puerta del Congreso, hoy hay formas muy disfrazadas pero evidentes de someter los valores de la democracia. A mí me preocupa. Nosotros hemos sido gobierno, he sido ministro de ese gobierno y nunca hemos estado buscando que nos pongan un fiscal a la medida de lo que queremos. El presidente ha condicionado un diálogo a cambio del señor Chávarry. ¿Por qué tanta obsesión? ¿Qué tienen que ocultar? Los del gobierno que manejan recursos y fondos públicos no deberían meterse en los temas internos de instituciones autónomas. Puede haber problemas en el Ministerio Público, pero para eso está la Constitución, la ley, el Congreso.

El presidente Vizcarra ha dicho que su intención no es cerrar el Congreso.

Yo no le creo.

Habría complicaciones para extraditar a César Hinostroza. ¿El Congreso tendría cierta responsabilidad en esto?

Ninguna. Es que el Congreso no es una mesa de partes. El gobierno ha dejado fugar a César Hinostroza y ahora solicita la extradición, pero como hacen una mala defensa le quieren echar la culpa al Parlamento. ❧