Bayóvar en busca del tiempo perdido

Para un país como el nuestro, con abundancia de recursos naturales –como los minerales y el gas natural– debiera preocuparnos saber cuál es la mejor forma en que su extracción sirva –no para perpetuar nuestra dependencia en los mismos– sino como una palanca que encienda nuevos motores que permitan que su uso contribuya a sentar las bases para un desarrollo de mediano y largo plazo, con mayor valor agregado y empleos de calidad.

El caso de los fosfatos de Bayóvar nos muestra una gran oportunidad, hasta ahora perdida, pero que aún puede hacerse realidad. Perdida porque esa roca fosfórica es la materia prima para elaborar fertilizantes que tanto necesitan la agricultura familiar y la mediana agricultura.

Sin embargo, cuando Proinversión licitó Bayóvar en el 2005 el eje central fue vender roca, sin producción de fertilizantes: eso se dejó a criterio del “adquirente”. Resultado: la roca nos regresa como ácido fosfórico (proceso húmedo), fosfato monoamónico (MAP) y fosfato diamónico (DAP).

Pero antes de entrar a fondo a ese proceso, veamos algunos temas económicos y financieros. La licitación fue ganada por la brasileña Vale do Rio Doce (que formó la empresa Miski Mayo) en el 2005 y comenzó la producción en el 2010 de unas 3.9 millones de toneladas anuales de roca, habiendo invertido US$ 566 millones.

En marzo del 2010, Vale vendió el 35% y el 25% de Miski Mayo a Mosaic (EEUU) y Mitusi por US$ 385 y US$ 275 millones, por un total de US$ 660 millones (100 millones más de lo que invirtió). Y se quedaba aún con el 40% de las acciones, además de mantener el 51% de las acciones con derecho a voto (1).

En mayo pasado, la matriz Vale vendió a Mosaic su subsidiaria Vale Fertilizantes por un monto de US$ 2,500 millones; dicha compra incluye el 40% de acciones en Miski Mayo, así como un proyecto de potasio en Canadá. Ahora Mosaic tiene el 75% y Mitsui el 25%. Queremos creer que Miski Mayo ha pagado a la SUNAT el impuesto a las ganancias de capital, como lo ordena la Ley 29757 de julio del 2011.

Según SUNAT, Miski Mayo exportó US$ 346 y US$ 300 millones en el 2015 y 2016. Los principales mercados fueron EEUU (37%) y Brasil (27%). Aquí hay un dato curioso y revelador. El BCR no define a las exportaciones de roca fosfórica como “tradicionales”, equiparables al cobre y al zinc (tanto concentrados como refinados) y al petróleo crudo y los combustibles. No. El BCR las clasifica como exportaciones “no tradicionales” (XNT), igual que los textiles y confecciones, químicos, agroindustriales y metal-mecánica. Esto, claro, “infla” a las XNT.

Las importaciones de fertilizantes han venido creciendo, tanto por la expansión de los cultivos para el mercado interno, como por las exportaciones agroindustriales (espárragos, mango, cebolla, uvas, arándanos). En los últimos años alcanzan los US$ 500 a 600 millones anuales para todo tipo de fertilizantes (urea, DAP, nitrato de amonio, sulfato de amonio). Y se están ampliando las áreas de cultivo a partir de nuevos proyectos de irrigación y la ampliación de los existentes (Olmos, Chavimochic, Chira-Piura, Majes-Siguas, entre otros).

Asimismo, los países vecinos (que no tienen roca fosfórica) también importan grandes cantidades. Según ODEPA de Chile, en el 2014 se importaron US$ 40 y US$ 56 millones de DAP y de MAP. En Colombia se importaron 70,000 TM de fosfatos por US$ 48 millones. Mercado para la exportación hay, entonces.

La pregunta, entonces, cae de madura. ¿Por qué en el Perú no producimos fertilizantes más baratos para nuestros agricultores y dejamos de importar los de origen fosfatado? Una planta de 1 millón de toneladas anuales de DAP (basta y sobra para nosotros y nuestros vecinos) necesita una inversión aproximada de US$ 500 millones. ¿Se necesita ácido sulfúrico? Hay sinergias porque ese insumo necesario lo va a producir la Refinería de Talara, que está al lado.

El gobierno podría llamar a la mesa de negociaciones (y de negocios) a Mosaic, así como a las nuevas empresas que están ampliando la producción en Bayóvar (entre ellas, Fosfatos del Pacífico de Hochschild y Focus Ventures). Esta vez la planta ya no queda “al criterio del adquirente” sino que se convierte en política de Estado, en diálogo con los inversionistas. Claro, Miski Mayo tiene contrato-ley, pero de seguro también le interesa el desarrollo del país que lo ha acogido (no hemos tocado aquí el tema de las regalías, lo que dejamos para otra entrega).

Así nos alejamos del Estado “bróker” que solo se encarga de negociar nuestros recursos y entregarlos a los inversionistas. Y nos acercaríamos más a al desarrollo de mediano y largo plazo que necesita el país. ¿No les parece?

