Justicia, espectáculo exigente

Las noticias judiciales son un verdadero boom en estos días, y no es para menos. Los medios no se dan abasto para cubrir el cúmulo de acusaciones, investigaciones, y juicios que nos ha encargado la corrupción de origen brasileño. No son cualquier noticia, pues involucran también a los que han sido los principales políticos del país.

En un momento inicial pareció que el furor judicial se reduciría por una combinación de intereses políticos, agotamiento de los recursos de los magistrados, y cansancio del público. Definitivamente no ha sido así, y ahora hay que prepararse para años en que veremos al funcionamiento de la justicia ocupando el primer plano de la atención nacional.

Algunos siguen la noticia judicial guiados exclusivamente por sus simpatías o tirrias políticas, lo cual facilita las cosas. Pero para quienes desean profundizar su percepción el asunto se vuelve más complejo. Pues para ser cabalmente comprendida la noticia judicial exige un conocimiento básico de temas legales.

Quienes no somos abogados (y pocos periodistas tenemos esa suerte coyuntural) somos espectadores sometidos a seguir las argumentaciones de las partes, en un número de casos que ya es grande, y sigue creciendo. Así, la imparcialidad y su necesaria compañera la ecuanimidad se vuelven complicados ejercicios cuesta arriba, no siempre exitosos.

Para hacerse una idea cabal de lo que viene sucediendo en los tribunales el ciudadano hoy necesita un conocimiento suficiente de leyes, procedimientos, derecho constitucional, y de yapa entender cómo funcionan los usos y costumbres en el negocio de la construcción. Además requerirá tiempo para evaluar toda la información.

Además el seguimiento tiene que darse en un ambiente saturado por fake news, una práctica que en este caso incluye argumentaciones deliberadamente falsas, sinceras muestras de ignorancia, o imputaciones sin sustento lógico. Un espacio de zancadillas al espectador que se va autogenerando hasta opacar a las reales noticias mismas.

Sin embargo debemos entender que el gran público está viendo a través de todas las limitaciones y toda la opacidad. Después de todo, gente poderosa en el banquillo o presa parece una garantía de que algo nuevo y positivo se está dando. Aunque los afectados y sus simpatizantes sostienen que todo es pura política.