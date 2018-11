El expresidente del Consejo de Ministros y autor del libro El caso García ve con expectativa el anuncio según el cual el fiscal José Domingo Pérez ha citado al expresidente Alan García para interrogarlo por, entre otros, el caso del Metro de Lima. Considera que el Ministerio Público está ante una oportunidad de demostrar su independencia.

Alan García ha sido interrogado en la Fiscalía y en el Congreso. ¿En qué cambia su situación ahora que lo interrogue el fiscal José Domingo Pérez?

Lo importante ahora es que Alan García va a ser interrogado por un fiscal independiente. En anteriores oportunidades lo que ha tenido son encuentros amicales, como cuando concurrió al Congreso. Ahí se paseó, era un interrogatorio en el cual Mulder y Velásquez Quesquén interrumpían a los congresistas que querían preguntarle algo a García. Espero que Domingo Pérez indague en por qué razón García dictó decretos de urgencia para favorecer este proyecto, por qué razón esos sobornos están en Andorra y por qué razón el expresidente ha dicho que no se vende, pero su gobierno se vendió a la corrupción de Odebrecht.

El abogado de Alan García envió una carta al fiscal Domingo Pérez en junio de este año pidiendo que se abstenga de ver el caso de García. ¿Cree que hay presiones?

Los sobornos en el banco de Andorra no aparecen por arte de magia, son consecuencia de actos delincuenciales que tienen que ser sancionados. Tampoco son consecuencia de una persecución política, fue como consecuencia de la delación de los ejecutivos de Odebrecht que se conoció esto. Acá la historia o el argumento de defensa del odio o de la venganza política no tiene sentido, acá de lo que se trata es de que estos sobornos existen y de que el gobierno de Alan García se vendió a la corrupción de Odebrecht.

Alan García alertó de un posible golpe de Estado. No se le ve muy tranquilo en la redes sociales…

De manera temeraria ha acusado al presidente Vizcarra de ser carcelero de Keiko Fujimori. Ciertamente, son actos desesperados que reflejan o prueban el nerviosismo de García, porque va a ser la primera vez que un fiscal, que no forma parte del grupo de sus amigos o de sus hermanitos, lo va a interrogar... y a eso le tiene temor, a una investigación independiente.

Cambiando de tema, ¿qué va a pasar con el pedido de extradición para César Hinostroza?

Esta es una magnífica oportunidad que tiene la Corte Suprema para reivindicarse. Que un vocal supremo se fugue de un país donde no hay democracia, donde no impera un Estado de derecho es casi hasta comprensible, pero que huya de un país como el nuestro no solo prueba que tenía la cercanía con el fujiaprismo, sino que ha golpeado gravemente al Poder Judicial.

Hasta ahora el Congreso no agenda las denuncias contra Pedro Chávarry. ¿Estamos hablando de más blindajes?

Los fiscales supremos que apoyan a Chávarry continúan en funciones a pesar de que están gravemente involucrados en la difusión de los CNM audios, como es el caso del fiscal Tomás Gálvez. Vemos también que nunca se pidió una detención preventiva para Hinostroza y todo esto va sumando al encubrimiento del parlamento. Lo que hay en el Parlamento en este momento no es blindaje, lo que ocurre es que el parlamento está actuando al margen de la legalidad, que el presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales se niegue a colocar en la agenda las acusaciones contra el fiscal de la Nación ya no es el ejercicio regular de un derecho parlamentario, es una actitud encubridora que linda con lo delictivo.

Estamos a poco más de un mes del referéndum y hasta ahora no he visto que se informe a la ciudadanía al respecto.

Estamos metidos en esta sucesión de escándalos. El Congreso no hace su tarea y lo que hace el fiscal de la Nación es precisamente amenazar al presidente y no cumplir con su tarea. ❧