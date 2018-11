En memoria de Gilberto Yamuca

Señor Director:

José Gilberto Yamuca Liviapoma nació el 8 de abril de 1926 en la comunidad campesina de Lucarqui, provincia de Ayabaca, departamento de Piura.

Hijo primogénito de padres campesinos, quienes tuvieron la visión de forjar en él todo el valor humano que demostró a lo largo de su vida y que transmitió a su amada esposa, Doralcira Vegas, y a cada uno de sus hijos y nietos. Desde joven tuvo la inquietud de llegar a ser un gran profesional, para ello tuvo que dejar su tierra, su familia y emigrar como muchos jóvenes de aquella época en busca de lograr sus sueños.

Inició su trayectoria profesional cursando estudios en Cajamarca, después viajó a Lima donde ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se tituló como Contador Público.

El amor a su tierra hizo de él una persona que siempre estuvo al tanto de la problemática de su comunidad y las del país; es así que en 1998 fundó la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca y la representó en la Confederación Campesina del Perú.

Escuchó el llamado de la política y participó en ella desde muy joven en las aulas universitarias, enarbolando siempre el significado de la justicia en pro del campesino; logrando resolver muchas de las necesidades básicas requeridas en su comunidad y a nivel nacional. Él nunca claudicó a sus principios hasta el día de su partida, y siempre anheló ver un país unido, justo y desarrollado, lo cual resume gran parte su visión de vida.

Estarás por siempre en nuestros corazones, amado padre.

Eleo Yamuca vegas

edel112@outlook.com

Caso Lava Jato

Señor Director:

Aunque no soy lambayecano, pero sí residente desde 1982, primero como juez y después como abogado, considero que resulta necesario y urgente que Lambayeque conozca que los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Yehude Simon, y otros que no son de esta región, se encuentran implicados en el caso Lava Jato, por los delitos de colusión y cohecho pasivo impropio en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima, tal como lo indica el Informe del Frente Amplio, presentado por el congresista Humberto Morales. Durante los debates, conducidos por la fujimorista Rosa Bartra, observamos cómo Velásquez Quesquén, junto con su compañero Mulder, defendía la corrupción del gobierno aprista, con el único fin, no solo de salvar a Alan García, sino también de salvarse él mismo, con el apoyo de los fujimoristas.

Guillermo D. Guado

DNI 16424920

Salud escolar

Señor Director:

Próximo a culminar el año escolar, vemos que en la mayoría de instituciones educativas se viene incrementando la obesidad de alumnos y alumnas, que pone en peligro su salud. La razón es la venta de productos no recomendables, como embutidos, gaseosas y otros con exceso de azúcar, en los kioscos del plantel. No tienen ningún control del director o los maestros. Siempre se recomienda el expendio de productos saludables en los kioscos. Deben ser supervisados por las autoridades educativas y la asociación de padres de familia. Sin embargo, no se cumplen con las normas en este aspecto y los alumnos sufren las consecuencias. Ojalá que las autoridades pongan mayor atención en la salud escolar.

SIXTO EDUARDO CANCHANYA

sixtoeduardo43@gmail.com

