Los recusados

La Segunda Sala Penal de Apelaciones es presidida por César Sahuanay e integrada por Iván Quispe y Jessica León. Fue objeto de un pedido de recusación por parte del Ministerio Público luego de que resolviera anular la detención de Keiko Fujimori y de otros imputados de Fuerza Popular. Era una detención preliminar, luego de cuya anulación sobrevino la detención preventiva por 36 meses ordenada por el mismo juez, Richard Concepción Carhuancho. La dejaron sin efecto porque el juez copió la argumentación del fiscal sin añadir un criterio propio, haciendo un “copia y pega”, como se dijo en la resolución respectiva. Al recusar a la Segunda Sala, la fiscalía adujo que esta había introducido un elemento nuevo, que no estaba en el debate. Según esta idea, la novedad era, precisamente, aducir que Concepción había copiado y pegado los argumentos del Ministerio Público.

CAMBIO DE OPINIÓN

Había un segundo motivo para la recusación: la jueza superior Jessica León, que pertenece a la Corte Superior del Callao, sería allegada a Los Cuellos Blancos del Puerto. Recibió insistentes llamadas de uno de los cabecillas, Walter Ríos, a su teléfono celular. Quedó la impresión de que la jueza era miembro de la investigada organización criminal, aunque no se dijo eso exactamente. De acuerdo con la fiscalía, debió inhibirse.

¿Pero no era esta Sala de Apelaciones un cuerpo que gozaba de gran estima del Ministerio Público? No hay duda de que sí. En agosto del 2017 había confirmado la detención de 18 meses impuesta a Ollanta Humala y Nadine Heredia, dándole la razón a la fiscalía. A continuación, los Humala-Heredia plantearon un hábeas corpus –entre otras medidas– que llegó hasta el Tribunal Constitucional. En abril pasado el TC anuló la prisión preventiva, y de inmediato los abogados de la defensa recusaron al colegiado de Sahuanay, puesto que, según dijeron, había quedado demostrada su parcialidad para seguir considerando el caso. Vista la recusación en audiencia pública, estos magistrados fueron apartados.

LLAMADAS INSISTENTES

En esa ocasión, el Ministerio Público, a través del fiscal Rafael Vela, defendió ardorosamente la imparcialidad de la Sala de Apelaciones que les había dado la razón. En ninguno de sus términos, dijo Vela, el TC había objetado la idoneidad de los magistrados. Añadió que había que aceptar que los fallos adversos implicaban discrepancias jurídicas y no descalificación de los jueces que resuelven. Es obvio que el criterio del fiscal cambió cuando sus antiguos defendidos resolvieron enmendarle la plana al juez Concepción luego de que dispusiera la primera prisión de Keiko Fujimori. Con un añadido ignominioso hacia la jueza Jessica León, a quien se desprestigió públicamente sin algún elemento objetivo.

Hay, al respecto, un antecedente válido para ser tomado como referencia. Es el informe preparado por la fiscal provincial Sandra Castro enviado el 15 de agosto al fiscal supremo Pablo Sánchez, en el que se enlistan los magistrados –entre ellos el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry– que integrarían los Cuellos Blancos del Puerto. La jueza Jessica León no aparece en la relación. Tampoco, que se sepa, se le ha tomado alguna manifestación sobre el caso. El único elemento es que recibió varias llamadas de Walter Ríos, que no fueron contestadas, aparentemente para que votara en favor de algún magistrado en comicios de la Corte Superior. Las llamadas no fueron respondidas, pero la insistencia, según se dijo, era muestra de familiaridad, o cercanía… Entiéndase complicidad.

“COPIA Y PEGA”

En 2017 la jueza León fue ponente del acuerdo de la Sala Penal Nacional que se negó a entregar sus expedientes al sistema anticorrupción, como quería el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial presidido entonces por Duberlí Rodríguez. La resistencia fue celebrada por los activistas del rubro, quienes veían en estos jueces a los mejores garantes de la causa. Ahora, de la noche a la mañana, las llamadas de Walter Ríos han pasado a León a las filas de los apestados. Está de más decir que tanto Ríos como Hinostroza presidieron la Corte Superior del Callao con los votos de la gran mayoría de miembros –entre veinte y treinta–; y que es indecoroso, aunque está de moda, meterlos sin mayor comprobación en el barco de los corruptos.

Como pueden comprobar quienes hayan visto la audiencia en la que la Primera Sala de Apelaciones Nacional evaluó el pedido recusatorio, el tema del “copia y pega” fue planteado por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza. De modo que no fue una sorpresa. Un dato relevante es que cuando la Segunda Sala evaluó la apelación, se dio con que el juez Concepción solo había notificado a las partes su resolución pero no el requerimiento de prisión preliminar por parte del Ministerio Público. Esto era irregular porque lo que dice la fiscalía es fundamental para la defensa. En su resolución de convocatoria a la audiencia, la Sala dio cuenta de esta omisión y de la importancia de repararla. El presidente Sahuanay dispuso la impresión de CD para cada abogado. A la larga esto les permitió comparar los documentos y poner en evidencia el “copia y pega”.

LO QUE VIENE

No se explica la omisión del juez salvo por un apuro excesivo o una premeditada intención de inducir a una deficiente defensa. No son armas para enfrentar eficazmente a la corrupción. Como comprueba una parte de la discusión que se está llevando a cabo en la sociedad, las críticas contra la decisión de prisión preventiva para Keiko Fujimori no se centran tanto en la fundamentación sobre los supuestos para otorgarla sino en la falta de consideración al derecho de defensa. Las principales faltas son atribuibles al juez Concepción. Por ejemplo, disponer primero el encierro de Fujimori bajo supuestos de crimen organizado que afectan a los restantes imputados. Estos no tuvieron espacio suficiente para defenderse de ese cargo.

El apuro se debía a que la recusación a la Segunda Sala de Apelaciones está por resolverse en las próximas horas (esta nota es escrita cuando aún no se conoce). Si es ratificada, será un saludable llamado de atención a magistrados que disfrutan de apoyo popular. En ese caso deberá resolver primero la recusación que pende sobre el juez Concepción. No es seguro que decida removerlo. Pero si ello ocurriera, la segunda definición será si toda su actuación será anulada –por ejemplo las detenciones– o si un nuevo juez retomará el proceso en el punto donde su antecesor dejó las cosas.

La tercera definición serán las apelaciones, en las que se verá nuevamente si los varios supuestos sobre la detención son justificados. Por cierto, la Sala de Apelaciones presidida por Inés Villa también puede retirarle el caso al colegiado de Sahuanay. En ese supuesto la Primera Sala resolverá los dilemas mencionados.❧