Segura provocación

Fuerza Popular es la tabla de salvación del Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry; ninguno de los socios de esta trama de impunidad se preocupa de ocultar esta relación que lesiona la independencia del Ministerio Público y anula la función de control político de Congreso.

La protección a Chávarry es a cara descubierta y con argumentos de un estilo bravucón creciente, por parte del legislador fujimorista César Segura, presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En un primer momento, su argumento fue el capricho (“si siguen presionando, más terco me voy a poner”) para luego pasar a mayores. La última reunión de este grupo de trabajo se frustró porque Segura presentó una licencia hasta el mediodía y de ese modo bloquear el funcionamiento de la subcomisión.

En vía de sinceramiento, Segura ha elevado el tono de sus explicaciones y ha señalado que no solo tiene que analizar el caso Chávarry sino el resto de denuncias. El hilo de su posición no admite dudas respecto de su intención de paralizar el control político; señala que “por qué no le decimos a quien está sacando tantos audios, por qué no sacan de una vez todo y hacemos una sola sesión”; que “esperemos más tiempo para ver cuántas denuncias más salen contra Chávarry y todas las acumulo, entonces esperemos hasta el próximo año”; que insistir en contrario “es una actitud infantil porque aquí manda el reglamento, el debido proceso y los votos; y que “en el caso específicamente del fiscal hay unos 138 o 140 expedientes previos”.

Segura no puede quedarse a cargo de este grupo de trabajo ni un minuto más, en tanto que las bancadas parlamentarias, que hasta ahora han tratado con escasa severidad la protección de Fuerza Popular a Chávarry, no deberían permitirlo. Su presencia y argumentos son una provocación contra la lucha anticorrupción, y plantea un desafío al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Es muy claro que el argumento administrativo de Fuerza Popular sobre que “las denuncias se tramitan por orden de llegada” es nulo, considerando los precedentes de otras denuncias constitucionales –como la de Kenji Fujimori- y la gravedad del caso del fiscal de la Nación, una autoridad que el sistema exige que posea una conducta intachable. Sucede lo mismo con el argumento político, respecto a que hay que esperar que salgan todos los audios; se trata, precisamente, de lo contrario, es decir, de tomar decisiones con los elementos a la mano que luego de varias semanas son considerables y suficientes.

El Parlamento tiene en su poder cuatro denuncias contra Chávarry, que se centran en la relación de un funcionario con una alta responsabilidad con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La primera fue presentada hace más de 70 días, un plazo que Fuerza Popular pretende estirar hasta el año 2019.

Planteado el reto por parte del fujimorismo, queda por saber si el sistema mismo y la sociedad permitirán que esta escandalosa protección continúe.