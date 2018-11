Bartra sobre informe Lava Jato: "No se ha encubierto ni perseguido a nadie"

No hubo mea culpa. La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, como presidenta de la comisión Lava Jato, sostuvo que el grupo parlamentario no ha encubierto ni perseguido a nadie, pese a que Alan García y Keiko Fujimori no fueron incluidos en informe final.

"Esta ha sido una investigación, en la cual, de ninguna forma, ni se ha encubierto, ni se ha perseguido a absolutamente a nadie (…) esperamos que mañana (martes) el Pleno del Congreso siga escuchando esta sustentación, para después pasar al debate", dijo la presidenta de la Comisión Lava Jato al culminar la sesión del Pleno que se reanudará este martes a las 10:00 a.m.

Este informe final incluye a expresidentes, políticos y ex funcionarios que habrían estado involucrado con las empresas brasileñas en la licitación de obras a cambio de presuntas coimas. Sin embargo no incluye al expresidente Alan García (investigado por la Línea 1 del Metro de Lima) y a Keiko Fujimori (encarcelada por presuntamente liderar una organización criminal que lavó dinero de Odebrecht).

"Se ha mencionado en qué ha consistido su participación (de Alan García). Está contenido en el informe completamente, tanto las responsabilidades de carácter político como penal", dijo Rosa Bartra, sin recordar que con votos del fujimorismo y el Apra se excluyó de responsabilidad al exmandatario.

Hasta el momento solo se ha expuesto la sustentación del informe Lava Jato sobre los proyectos Olmos, Interoceánica, Línea Amarilla, Rutas de Lima, Hidroeléctrica de Chaclla, Línea 1 del Metro de Lima. Entre los responsables se encuentran los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Asimismo la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ex ministro de Transportes, Enrique Cornejo. A ellos se suman distintos funcionarios de los tres últimos gobiernos que habrían participado en la licitación de obras a las empresas brasileñas encabezadas por Odebrecht.