Democracia en peligro

Señor Director:

Nos hemos enterado de las maquinaciones del fiscal de la Nación, el magistrado del Apra y Fuerza Popular que adulteró su maestría y que defiende la corrupción por varios motivos que él sabe. Por eso le pedimos a todos los peruanos, al presidente y a congresistas que aún tienen dignidad, por favor, aprueben una ley para destituir al fiscal Chávarry que desea sacar de las investigaciones de los casos de corrupción al juez y al fiscal: Carhuancho y Pérez. Hoy este fiscal comprometido en audios está aliado con Alan y la detenida Keiko, desde esa postura no hay dudas sobre tal actitud irregular, sospechosa y vergonzosa. Si este hombre logra sus deseos, peligrará la justicia y la democracia, porque en venganza pedirá cárcel para gente inocente y el único camino de solución será disolver el Congreso como lo estipula la Constitución Política. Pero Alan García, ante esta actitud de nuestro gobernante, huirá del Perú como víctima y dirá que es un perseguido político. Esa sería una jugada del Apra que en el tablero de la corrupción siempre salió victorioso con su jaque mate.

JAIME RAMOS

Educación básica

Señor Director:

¿El personal más preparado del gobierno se va retirando? Creo que el problema principal data de muchos años y del concepto que actualmente tenemos en este país sobre la educación básica. He visto a través de la TV a los “colegios” en las provincias lejanas y cómo atienden a los niños. Aunque se observan buenas intenciones de los educadores, hemos retrocedido, no existen las condiciones para formar a la “mayoría” de peruanos para el desarrollo del país. La diferencia entre los colegios privados y los públicos no debe ser significativa. Yo, exalumno del colegio privado de los hermanos de las escuelas cristianas, en el siglo pasado aprendí Historia del Perú por Calvo y Pérez que era autor del libro y profesor principal del colegio nacional Nuestra Señora de Guadalupe, respectivamente. También Química del profesor Pons Muzo, hermano del historiador. No es necesariamente un problema de salarios o dinero. El Gobierno recibía a este personal. ¿Y los que quedan?

Manuel Paulet

Museo de Carabayllo

Señor Director:

Ayer, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia Juan José Vega de Carabayllo, más conocido como el museo de Carabayllo o museo Punchauca, celebró su 16° aniversario de creación institucional con su ya tradicional ‘Pachamanca Cultural’ a la cual se citó a personalidades de la cultura, la política y vecinos. La historia del museo se inicia cuando el profesor Raúl Ramírez, quien tomó en cuenta que muchos pobladores de la zona tenían en su poder antiguas piezas prehispánicas y de la época republicana, es allí cuando inicia su tarea de recopilación, con el tiempo consiguió el material suficiente para abrir su museo, poco a poco fue creciendo gracias al aporte de muchas personas preocupadas por la cultura de Lima Norte. Hoy en día el museo exhibe piezas de los antiguos Colli, el señorío que ocupó esta parte de Lima hasta la llegada de los Incas, así como muchas otras de la época republicana, también con una valiosa biblioteca. Raúl Ramírez Tarazona también ha realizado estudios sobre las diferentes poblaciones que se asentaron en esta parte de Lima Norte, asimismo, sobre la historia republicana y la Casona de Punchauca, lugar donde el libertador San Martín y el virrey La Serna se entrevistaron con el propósito de ponerle fin a la guerra.

Carlos Santana

