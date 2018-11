“Si existen desvíos en las obras hay que aplicar el peso de la ley”

Carlos Vásquez Romero



¿Ya se puede hacer un balance del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios?

Está en proceso. Las soluciones integrales en el manejo de inundaciones en el norte, por ejemplo. Entre enero y octubre se transfirieron más de 570 millones de soles a distintas unidades ejecutoras de Lambayeque. Se tienen 46 proyectos concluidos, 44 proyectos en ejecución y 230 proyectos en expresión de interés. Estamos avanzando en la reconstrucción.

Entonces, ¿se está desterrando la idea de que los municipios no tienen capacidad de ejecución en obras públicas?

La descentralización es la mejor estrategia para acelerar la reconstrucción. Creo y apuesto en la capacidad de los gobiernos locales y regionales. Desde luego, todos los niveles del Gobierno requieren asistencia y fortalecimiento de gestión, pero eso es parte de la descentralización. Nadie acá es perfecto.

Optimistamente hablando, ¿ya se puede vislumbrar que la reconstrucción es un proceso sin corrupción?

Hay una nueva modalidad de fiscalizar la reconstrucción. Esa es parte de la acción de control concurrente que aplica la Contraloría. Y eso nos debe garantizar que las obras de reconstrucción son ejecutadas de manera correcta. Claro, que si más allá del control concurrente existen “desvíos (de recursos)” hay que aplicar todo el peso de la ley a los responsables. No podemos perder un sol de los recursos del erario nacional.

¿Cómo calificaría la función que ha tenido el PSI como unidad ejecutora de obras de reconstrucción?

En su momento, el Ministerio de Agricultura tenía dos brazos ejecutores: el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y Agro Rural. Luego, previa evaluación los responsables del ministerio decidieron que solo el PSI se encargue de las obras de reconstrucción. Estamos trabajando de manera articulada y coordinada.

La Contraloría detectó una serie de cambios en fechas y avances en un contrato firmado por el PSI para la descolmatación de diques del tramo II del río La Leche.

En todos los proyectos cuando se ejecuta una acción de control concurrente siempre se identifica un conjunto de riesgos. La Contraloría solo está encontrando riesgo y no hechos. Estas presuntas irregularidades deben ser evaluadas por el PSI. En este caso, la unidad ejecutora deberá decidir si detiene o sigue con la obra.

Pero la obra fue recepcionada pese a que los trabajos no se culminaron en la fecha prevista y sin que la empresa cumpliera todos los servicios...

Esa es parte de la responsabilidad que deberá responder el PSI. La Contraloría está para identificar riesgos, pero si en el proceso de fiscalización se encuentran hechos irregulares, hay que hacer la aclaración correspondiente. Todos estamos interesados en que cada sol que se invierta en obras públicas se gaste bien.

En esta situación hay la sensación, sobre todo en Chiclayo, de que el proyecto de drenaje pluvial está olvidado.

Ese es un problema latente. La promulgación del decreto supremo 1354 es un marco normativo que nos está permitiendo reconstruir rápidamente. También nos ha facilitado transferir competencias al Ministerio de Vivienda, para que ejecute el drenaje pluvial. Se está culminando la elaboración de los Términos de Referencia (TDR), luego se procederá a la convocatoria de la firma consultora para que elabore el estudio de este proyecto.

Hay una probabilidad alta de que El Niño se presente en la costa. ¿Cuál es el avance real de la solución integral para los ríos?

Se han invertido S/1,470 millones en intervenciones de limpieza y descolmatación de ríos. Sin embargo, se tiene previsto ejecutar planes integrales de las cuencas, pero se requiere contar con estudios de preinversión. Entre junio y octubre debemos contar con los estudios de preinversión de 19 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes (Piura, Sullana, Paita, Talara, Chiclayo, Trujillo y Tumbes).

Si usted tuviera que responder por la prevención, ¿se ha invertido lo suficiente?

La reconstrucción ha servido para introducir el concepto de prevención. Con las soluciones integrales se busca poner fin al daño que generan en la población los ríos o quebradas de la costa cuando su caudal crece o se activa. Vamos a trabajar para que las cuencas se conviertan en zonas verdes, es decir, se pondrá en valor las áreas recuperadas para actividades beneficiosas.